Об этом Институту массовой информации сообщила коллега Игоря корреспондентка Наталья Малярчук. Она работала с ним на телеканале "Украина" пять лет.

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Игорь Захаров погиб на войне

Игорь Захаров проходил службу в Нацгвардии. Он мобилизовался в армию еще в начале полномасштабного вторжения.

Год назад на фронте военный исчез и до сих пор его судьба оставалась неизвестной. На днях обнаружили останки и экспертиза подтвердила, что это – Игорь.

Наталья вспоминает, что Игорь был человеком-улыбкой, а еще очень любил поспать, поэтому часто записывался на вторую смену на вечерний выпуск "Событий дня".

У него была супер способность, превращать напряженные ситуации в ржач и разряжать любой конфликт. Это – человек-улыбка. Я за пять лет делать с ним никогда не видела его в подавленном состоянии. У него были проблемы, как у всех людей, но он очень по философски относился к жизни. Рядом с ним не было безвыходных ситуаций,

– рассказала Наталья.

Она добавила, что у Игоря Захарова остались жена и дочь.

Игорь Захаров погиб на войне / фото Марины Хацаюк

Прощание с Игорем Захаровым состоялось в четверг, 19 сентября.