Про це Інституту масової інформації повідомила колега Ігоря кореспондентка Наталя Малярчук. Вона працювала з ним на телеканалі "Україна" п'ять років.

Дивіться також Бої в Українську та просування ворога біля Куп'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ігор Захаров загинув на війні

Ігор Захаров проходив службу у Нацгвардії. Він мобілізувався до війська ще на початку повномасштабного вторгнення.

Рік тому на фронті військовий зник і аж дотепер його доля залишалася невідомою. Днями виявили останки і експертиза підтвердила, що це – Ігор.

Наталія пригадує, що Ігор був людиною-посмішкою, а ще дуже любив поспати, тому часто записувався на другу зміну на вечірній випуск "Подій дня".

У нього була супер здібність, перетворювати напружені ситуації на ржач і розряджати будь-який конфлікт. Це – людина-посмішка. Я за п'ять років робити з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по філософськи ставився до життя. Поряд з ним не було безвихідних ситуацій,

– розповіла Наталя.

Вона додала, що у Ігоря Захарова залишились дружина і донька.

Ігор Захаров загинув на війні / фото Марини Хацаюк

Прощання з Ігорем Захаровим відбулося у четвер, 19 вересня.