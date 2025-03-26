Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка філармонії Ірина Конарева, передає Show 24. За словами жінки, Богдан Немцов загинув 18 березня 2025 року.

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Біль… Богдан Немцов… 15.10.1992 — 18.03.2025. Загинув бувший музикант академічного симфонічного оркестру Запорізької філармонії. Світла пам'ять і безмежна вдячність за захист,

– написала Конарева.

Ірина Конарева повідомила про загибель Богдана Немцова / Скриншот з фейсбуку

У коментарях під дописом люди висловлюють співчуття рідним Богдана.

Як пише "Укрінформ", Богдан Немцов народився у місті Марганець, Дніпропетровської області. Він здобув освіту у Дніпровській академії музики.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув Юрій Кірпік – продюсер проєктів компанії Starlight Media, зокрема серіалу "Будиночок на щастя" і проєкту "Зважені та щасливі".