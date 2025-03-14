Сумну звістку сповістили виконавчий продюсер Starlight Media Олександр Биков та виконавча продюсерка каналу ICTV Анастасія Грабар, пише Show 24. Відкритий збір коштів на допомогу родині героя.

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Друзі, у нашій родині Starlight Media велика втрата. Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи,

– написав Олександр Биков.

Олександр Биков повідомив про загибель Юрія Кірпіка / Скриншот з фейсбуку

Він відкрив збір коштів на допомогу родині Юрія Кірпіка та попросив долучатися, якщо є можливість.

Важливо! Посилання на банку, номер картки банки – 4441 1111 2273 1783.

Загинув Юра Кірпік. Ми разом працювали, разом переживали радісні й не дуже моменти в роботі. Ти був крутим продюсером із сильним, нехай і непростим характером. Дякую тобі за все. Спочивай з миром. Світла пам'ять,

– йдеться у дописі Анастасії Грабар.

Анастасія Грабар про загиблого колегу / Скриншот з фейсбуку

Нагадаємо, нещодавно волонтер і військовий Олексій Савкевич загинув на війні. Спершу він займався волонтерською діяльністю, потім приєднався до ЗСУ та служив у 157 окремій механізованій бригаді.