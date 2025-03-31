Игорь Кондратюк заявил, что Виталий Козловский уже длительное время не служит в армии. Причин и деталей он не назвал. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Рандеву с Яниной Соколовой".

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По словам продюсера, Козловский до сих пор ему должен средства, согласно судебному решению. Сейчас он якобы не платит задолженность, потому что не несет службу.

Он достаточно давно уже не служит. Это у него надо спросить, почему. У нас отношения простые: он должен средства по суду и все, я о нем забываю. Он периодически выходит на связь с моим адвокатом, происходит бурление и снова это спадает. Я даже не обращаю на это внимание. Он платил, когда служил. Потому что это был официальный процесс,

– рассказал Игорь Кондратюк.

Продюсер вспомнил разговор с Петром Кузиком, командиром батальона "Свобода". Он негативно отреагировал, когда к подразделению присоединился артист.

"Он сказал мне, что его унизили тем, что зачислили к нему Козловского", – сказал Кондратюк.

Напомним, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк после 10 лет сотрудничества разошлись со скандалом. Из-за того, что артист исполнял песни вопреки запрету от бывшего продюсера, последний подал на него в суд. Козловский должен выплатить немалую сумму за нарушение авторского права.

Что известно о службе Виталия Козловского