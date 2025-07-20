В разговоре с 24 Каналом основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко поделился деталями своего нового проекта "Ребелия". Он расскажет о важнейшем событии в истории Украины.

Смотрите также "Секрет русской души – в г*вне": откровенное интервью с лидером МУРа Хоменко

О чем спектакль "Ребелия"?

Хоменко отметил, что "Ребелия" – это новый спектакль и новый альбом МУРа. Спектакль – большой, масштабнее, чем "Ты [Романтика]" по хронометражу и насыщеннее.

Спектакль и альбом посвящены дню, которого мы ждали всю нашу историю. Это 24 августа 1991 года,

– подчеркнул он.

Спектакль, по словам лидера МУРа, начинается с XX съезда КПСС, состоявшегося в 1958 году. Затем сюжет проносится через события в Киеве, а именно в "Клубе творческой молодежи" и через деятельность Аллы Горской, Леся Танюка, Ивана Светличного, Ивана Дзюбы.

Также через лес в Быковне, где были найдены массовые захоронения (жертв политических репрессий 1937 – 1941 годов, которых расстреляли сотрудники НКВД. – 24 Канал), через собрание в Верховной Раде 1963 года, когда с трибуны выступал Николай Винграновский, через Чернобыльскую катастрофу, через подпольные типографии Ярослава Гасюка, через собрания во Львове в 1988-м и Народного руха в КПИ в 1989 году.

Это огромное панно истории, что привело к дню, которого мы ждали всю нашу историю – 24 августа 1991 года – официального Дня Независимости Украины и ее восстановления,

– подчеркнул Александр Хоменко.

Лидер творческого объединения МУР добавил, что с 21 августа 2025 года спектакль "Ребелия" будет представлен во многих городах Украины. В частности, в Ровно, Луцке, Черновцах.

Также Александр Хоменко поделился, что изменил свое отношение к русской культуре после того, как провел 47 дней в оккупации. Именно после того, как лидер творческого объединения МУР пережил этот тяжелый опыт, он стал популяризатором украинской культуры.