И все больше людей сейчас говорят о "Боровитере", однако под угрозой последняя работа Аллы Горской – мозаика "Птица". Что о ней надо знать и как помочь – расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Софии Безверхой.

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Почему "Птах" под угрозой

Большинство мозаик Алла Горская и ее муж Виктор Зарецкий создали в Донецкой и Луганской областях, поэтому сейчас абсолютное большинство мозаик или находится на оккупированных территориях, или уничтожена во время боев. В том числе и "Боривитер" и "Дерево жизни", которые были в Мариуполе.

Поэтому сейчас украинцы могут увидеть только две оригинальные работы Аллы Горской. Панно "Ветер" – единственная работа Горской, которая сохранилась в Киеве и расположена на здании бывшего ресторана "Ветряк". Еще одна работа есть в Черкасской области. И это последняя работа художницы.

В 1970 году Горская и Зарецкий создали мозаику на здании столовой "Супий" в селе Гельмязов Черкасской области. Так появилась мозаика "Птица". И, к сожалению, она стала последней работой художницы, потому что через несколько месяцев ее убили.



Здание столовой "Супий" с мозаикой Аллы Горской / Фото YourArt

Однако здание бывшей столовой не имеет никакого охранного статуса, что фактически ставит под угрозу существование этого памятника. Поэтому по инициативе Семена Гришина появилась петиция к Правительству с требованием внести здание "Супий" и мозаику "Птица" в перечень культурного наследия, что поможет сохранить работу Горской и Зарецкого. Из необходимых 25 000 подписей сейчас есть только более 6 000. Каждая подпись может помочь сохранить последнюю работу выдающейся диссидентки и одну из последних, которые остались целыми.



Петиция по мозаике Аллы Горской и Виктора Зарецкого / Скриншот

В июне 2025 года завершилась реализация проекта, который инициировали маркетплейс ROZETKA вместе с общественной организацией Ukraine WOW и Фондом Аллы Горской и Виктора Зарецкого – воспроизведение мозаики "Боривитер". Ее создали в виде конструкции из 68 частей, чтобы транспортировать по миру. Сначала работу презентовали в Киеве, а 14 июля Александр Усик, который 19 июля будет драться с Даниэлем Дюбуа, презентовал воссозданную мозаику в Лондоне.