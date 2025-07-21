Воспоминаниями о том периоде жизни впервые поделился публично с 24 Каналом. Основатель творческого объединения МУР рассказал, что тогда был русскоязычным. Пересекая границу, Хоменко увидел грубую реакцию пограничников на свой украинский паспорт, который держал в руке.

Смотрите также Меня убедил остаться Женя Янович, – лидер МУР признался, что думал уехать из Украины

Что почувствовал Хоменко в Москве?

Лидер МУР поделился, что уже на второй день пребывания в столице России ему захотелось вернуться домой в Украину. Он рассказал, что его девушка была россиянка, поэтому он ездил на знакомство к ее семье в Москву. Там была типичная семья россиян, они спрашивали, как живется в Украине, просили рассказать стихотворение.

Я тогда не понимал всего, сказал, что могу рассказать Гумилева. А они говорили: "Видишь, Гумилева и там знают",

– озвучил Хоменко.

Основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко рассказал, как ходил по Москве, смотрел на несвободу, на лица людей, которые там жили. О себе отметил, что не был украиноязычным, учился в русской школе. Говорит, что запомнил, как на пятый день пребывания в столице России нашел в своем портфеле этикетку от шоколадного батончика "сникерс".

"Начал читать его состав, где были написано на украинском "горішки". Этот язык красивый! Меня так тошнило от этих "привет, а как дела?". И я прям читал этикетку от "сникерса" на украинском языке и плакал. Ко мне подошла моя девушка Даша, спросила, что случилось. Я повернул на нее глаза и едва ли не впервые, кроме периода обучения, сознательно на украинском сказал: "Я возненавижу Россию и хочу домой", – рассказал Хоменко.

Лидер МУР подытожил, что с тех пор ни разу больше в Москву не ездил. Говорит, что в полной мере ему хватило одного такого визита, чтобы почувствовать существенное различие между Украиной и Россией, ее людьми.