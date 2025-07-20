В разговоре с 24 Каналом Александр Хоменко рассказал, почему остался в Украине несмотря на возможность уехать. Ранее основатель творческого объединения МУР поделился, как провел 47 дней в оккупации и понял, что "русская литература до добра не доводит".

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Почему остался в Украине?

Хоменко хоть предполагает, что будущая судьба Украины может быть печальной, однако это совсем не демотивирует и не мешает ему быть здесь и до последнего делать то, что он может для того, чтобы Украина существовала и жила.

Я мог бы уехать много раз. Даже один раз думал серьезно, но меня убедил Женя Янович, что мы должны остаться. С тех пор я твердо делаю все для того, чтобы жила моя нация,

– объяснил он.

Хоменко заметил, что вся суть МУР о пробуждении, это рассказ об украинской истории. Но не для того, чтобы стать популярными. Это, по его мнению, желание показать, какие ошибки были раньше и как их не допустить в будущем.

Взрыв национальной культуры уже был. В 1991 году мы победили империю. Сколько проголосовало за независимость? 98 – 95%? Сколько людей на украинском общались? Тогда же было модно на волне независимости. Был фестиваль "Червона рута" в Черновцах ежегодно. Все это уже было,

– отметил Александр Хоменко.

Однако, по его словам, все исчезло, проиграло. Украинцы выбрали еще худшего человека. Потом был проблеск надежды, а после выбрали Януковича.

У нас появляется независимость, взрыв национальной культуры, мы такие сознательные. Мы друг друга грызем, независимость потеряна. Попробуем еще раз через сто лет. И так по кругу,

– отметил основатель творческого объединения МУР.

Однако несмотря на это, Хоменко остается в Украине, потому что, как он признался, в его сердце "нет ничего дороже последние четыре года, чем эта земля, этот язык, эта культура".

"Поэтому если она исчезнет, то и я с ней", – сказал он.

К слову, основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко в 2024 году попал в список Forbes Ukraine "30 до 30". Издание отметило молодых украинцев, которые достигли значительных успехов за год.