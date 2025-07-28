Вже не вперше обирає українське: зірка K-pop вийшов на сцену в кепі від Руслана Багінського

26-річний Кім Хон Джун, лідер популярного південнокорейського гурту Ateez, вкотре з'явився на публіці в головному уборі від українського дизайнера. Він одягнув кепі від Руслана Багінського.

Цього разу – на концерті в Чикаго в межах американського туру гурту. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

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Кім Хон Джун з'явився на концерті в США в джинсовій кепці з кристалами – Denim Baker Boy Cap, вартість якої майже 18 500 гривень.

Водночас представники бренду Руслана Багінського відзначили, що це не перший раз, коли артист обирає речі українського дизайнера: раніше співак вже носив кепку Багінського під час офіційної фотосесії Ateez, з'являвся в ній на світських заходах та фан-зустрічі.

Нагадаємо, що Руслан Багінський – один з найвідоміших українських дизайнерів аксесуарів. Його головні убори носять Мадонна, Бейонсе, Ріанна, Белла Хадід, а також зірки K-pop. А нещодавно Багінський відкрив свій перший бутик у Парижі.