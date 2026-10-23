"Київ – то є вдома": Лілія Подкопаєва приїхала до України та зачарувала атмосферною зйомкою

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка тривалий час мешкає у США, приїхала до Києва та влаштувала стильну фотосесію. 48-річна гімнастка позувала на балконі у розслабленому образі.

Кадрами з цієї зйомки поділилася фотографка Яна Стукач на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зізналася, що зустріч зі спортсменкою залишила по собі найтепліші враження.

Фото зробили просто на столичному балконі. Для фотосесії Подкопаєва обрала зручний кежуал look: рожеву сорочку та білі джинси. Лілія замріяно дивилася на місто, грілася на сонечку й легко посміхалася, а авторка фото зізналася, що залишилася у захваті від цієї зустрічі.

Київ то є вдома…. Дякую Тобі, Ліліє, і за фотозустрічі, і за смаколики, і що з усіма ризиками ми реалізували і зробили цю зйомку у нашому Києві,

– написала Яна Стукач.

Додамо, що раніше Лілія Подкопаєва розповідала, що зустрілася у Києві з відомим боксером Олександром Усиком і показала їхнє спільне фото.