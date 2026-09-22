Зірка 90-х, яку давно не видно на сцені: як зараз живе Марина Одольська

У другій половині 90-х Марина Одольська була саме тією співачкою, яку пророкували в перший ешелон української попсцени. "Твій літак", "Сумно мені", "Божевільна" крутили на телебаченні, вона перемагала на фестивалях, працювала з "Територією А" – словом, усе йшло за класичним сценарієм майбутньої суперзірки. Але…не склалось.

24 Канал розповідає куди зникла співачка та як склалось її життя зараз.

Співала в ресторані, а з училища її… вигнали



Марина Одольська / Відкриті джерела



Марина Одольська народилася у Кам'янці-Подільському в родині акторів місцевого театру й з дитинства співала у хоровій капелі "Журавлик". Юність, утім, була далека від зіркового гламуру: батьки розлучилися, мама хворіла, у родині бракувало грошей. Тому Марина ввечері співала у ресторані, а вранці бігла на навчання.

Навчання закінчилося ефектніше, ніж хотілося б викладачам. Одольська сама згадувала, що пропустила сесію через вагітність і підготовку до "Червоної рути", після чого її відрахували.

Кар'єрний вибір, утім, виявився непоганим: у 1995 році вона перемогла на "Червоній руті" з піснею "Біда".

$4000 – на власний шанс стати зіркою

Наступний поворот стався 1996 року. Після перемоги на фестивалі "Мелодія" Марину помітив Олександр Бригинець із "Території А". За спогадами Одольської, приз за гран-прі становив 4000 доларів, і ці гроші вона фактично вклала у власну кар'єру – пісню, кліп і початок співпраці з агентством.



Марина Одольська - Твій літак: слухати онлайн

У 1997 році вийшов "Твій літак", а згодом – "Сумно мені" та "Божевільна". Саме останню Одольська називала моментом справжньої популярності: композиція потрапила на "Пісню року" та "Мелораму", а саму співачку навіть порівнювали з Долорес О'Ріордан із The Cranberries.

Перше материнство у 18 і непроста особиста історія

Особисте життя Марини почалося драматично ще до великої сцени. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що у 18 років завагітніла від чоловіка, який був одружений і пропонував їй перервати вагітність. Марина вирішила народити – так з'явився її старший син Микита. Допомагали виховувати хлопчика батьки, поки молода мама будувала кар'єру.

Пізніше Одольська одружилася зі співаком Сергієм Манеком. Вони не лише жили разом, а й працювали: 2002 року випустили альбом "Дует. Ком. Юей", а 2005-го у них народилася донька Люба.

І тут є майже сценарна іронія. У 2005 році пара навіть створила проєкт "Діалог" про те, як уникнути розлучення. Через кілька років шлюб усе одно розпався.

Сім років боролася із залежністю чоловіка

Одольська не приховувала, що причиною розриву із Сергієм Манеком стала його залежність від алкоголю. За її словами, вона близько семи років намагалася допомогти чоловікові, зокрема зверталася до реабілітаційних центрів, але зрештою вирішила піти, бо від ситуації страждали і вона, і діти.

Незабаром у її житті з'явився звукорежисер Євген Іванов. Познайомилися вони на "Голосі країни", причому романтикою спочатку навіть не пахло: Марина була незадоволена налаштуванням мікрофона, Євген вважав її примхливою співачкою – і навіть не знав, хто така Одольська.

Іноді любов із першого погляду переоцінена. Любов із першої суперечки зі звукорежисером – значно цікавіша. Пара одружилася, а згодом у них народилися сини Лев та Андрій. Загалом Марина виховує чотирьох дітей.

Куди вона зникла зі сцени

Після народження доньки Марина свідомо почала відходити від активного шоу-бізнесу. Вона пояснювала, що під час виховання старшого сина багато часу забрала кар'єра, тому вдруге хотіла зробити інакше: сім'я стала першою, сцена – другою.

Повністю музику Одольська, втім, не залишила. Вона багато років викладає вокал, працювала бек-вокалісткою та тренеркою на "Голосі країни", а час від часу випускає нові композиції. У 2023 році з'явилася пісня "Каменя на камені", присвячена надії та Україні, а в липні 2024-го вийшов сингл "Льон гойдається".

Де Марина Одольська зараз

За останніми доступними публічними даними, Одольська живе з родиною в Ірландії. Після початку повномасштабного вторгнення їх запросили туди батьки її учениць. Родина спочатку виїхала з Броварів до Кам'янця-Подільського, а потім перебралася за кордон.

В Ірландії Марина продовжила викладати вокал онлайн, виступати на благодійних концертах і збирати допомогу для України. Її чоловік працював звукорежисером у компанії, яка займається організацією виступів. А будинок родини у Броварах Одольські передали для проживання переселенцям із Херсонщини.

У 2023 році, наприклад, на свій день народження співачка замість подарунків збирала гроші на Starlink для українських військових. Раніше в Ірландії вона також організовувала збори на генератори та іншу допомогу Україні.

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