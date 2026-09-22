"24 Канал" рассказывает, куда исчезла певица и как сложилась ее жизнь сейчас.

Пела в ресторане, а из училища ее… выгнали



Марина Одольская / Открытые источники



Марина Одольская родилась в Каменце-Подольском в семье актеров местного театра и с детства пела в хоре "Журавлик". Юность, впрочем, была далека от звездного гламура: родители развелись, мама болела, в семье не хватало денег. Поэтому Марина по вечерам пела в ресторане, а утром бежала на учебу.

Учеба закончилась не так, как хотелось бы преподавателям. Одольская сама вспоминала, что пропустила сессию из-за беременности и подготовки к конкурсу "Червоная рута", после чего ее отчислили.

Карьерный выбор, впрочем, оказался неплохим: в 1995 году она победила на "Червоной руте" с песней "Беда".

4000 долларов – за шанс стать звездой

Следующий поворот произошел в 1996 году. После победы на фестивале "Мелодия" Марину заметил Александр Бригинец из "Территории А". По воспоминаниям Одольской, приз за гран-при составлял 4000 долларов, и эти деньги она фактически вложила в собственную карьеру – песню, клип и начало сотрудничества с агентством.



Марина Одольская – "Твой самолет": слушать онлайн

В 1997 году вышла песня "Твой самолет", а впоследствии – "Мне грустно" и "Сумасшедшая". Именно последнюю Одольская называла моментом настоящей популярности: композиция попала на "Песню года" и "Мелораму", а саму певицу даже сравнивали с Долорес О'Риордан из The Cranberries.

Первое материнство в 18 лет и непростая личная история

Личная жизнь Марины началась драматично еще до выхода на большую сцену. В одном из интервью она рассказывала, что в 18 лет забеременела от мужчины, который был женат и предлагал ей прервать беременность. Марина решила родить – так появился на свет ее старший сын Никита. Воспитывать мальчика помогали родители, пока молодая мама строила карьеру.

Позже Одольская вышла замуж за певца Сергея Манека. Они не только жили вместе, но и работали: в 2002 году выпустили альбом "Дуэт. Ком. Юэй", а в 2005-м у них родилась дочь Люба.

И здесь есть почти кинематографическая ирония. В 2005 году пара даже создала проект "Диалог" о том, как избежать развода. Спустя несколько лет брак все равно распался.

Семь лет боролась с зависимостью мужа

Одольская не скрывала, что причиной разрыва с Сергеем Манеком стала его алкогольная зависимость. По ее словам, она около семи лет пыталась помочь мужу, в частности обращалась в реабилитационные центры, но в конце концов решила уйти, потому что от этой ситуации страдали и она, и дети.

Вскоре в ее жизни появился звукорежиссер Евгений Иванов. Познакомились они на шоу "Голос страны", причем сначала о романтике и речи не шло: Марина была недовольна настройкой микрофона, Евгений считал ее капризной певицей – и даже не знал, кто такая Одольская.

Иногда любовь с первого взгляда переоценивают. Любовь с первой ссоры со звукорежиссером – гораздо интереснее. Пара поженилась, а впоследствии у них родились сыновья Лев и Андрей. Всего Марина воспитывает четырех детей.

Куда она исчезла со сцены

После рождения дочери Марина сознательно начала отходить от активного шоу-бизнеса. Она объясняла, что во время воспитания старшего сына много времени взяла карьера, поэтому во второй раз хотела поступить иначе: семья стала на первом месте, сцена – на втором.

Полностью музыку Одольская, впрочем, не оставила. Она много лет преподает вокал, работала бэк-вокалисткой и тренером на "Голосе страны", а время от времени выпускает новые композиции. В 2023 году вышла песня "Камень на камне", посвященная надежде и Украине, а в июле 2024-го вышел сингл "Лен качается".

Где сейчас Марина Одольская

По последним доступным публичным данным, Одольская живет с семьей в Ирландии. После начала полномасштабного вторжения их пригласили туда родители ее учениц. Семья сначала уехала из Броваров в Каменец-Подольский, а затем перебралась за границу.

В Ирландии Марина продолжила преподавать вокал онлайн, выступать на благотворительных концертах и собирать помощь для Украины. Ее муж работал звукорежиссером в компании, занимающейся организацией выступлений. А свой дом в Броварах Одольские передали для проживания переселенцам из Херсонской области.

В 2023 году, например, на свой день рождения певица вместо подарков собирала деньги на Starlink для украинских военных. Ранее в Ирландии она также организовывала сбор средств на генераторы и другую помощь Украине.

Ранее мы рассказывали о том, куда исчезла известная в 90-х певица Ольга Юнакова.