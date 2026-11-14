Засвітила фавориток "Холостяка-15": кого екс-учасниця хоче бачити поруч із Кравцовим

Колишня учасниця реаліті поділилася прогнозом щодо фіналісток сезону та зізналася, за кого вболіває найбільше.

Після виходу з проєкту Марія Захватова продовжує стежити за розвитком стосунків В'ячеслава Кравцова з учасницями. Дівчина вже має власних фавориток і навіть припустила, хто може дійти до фіналу. 24 Канал розповідає з посиланням на Styler кого Марія Захватова вважає головними претендентками на фінал "Холостяка-15" та чому особливо симпатизує одній з учасниць.

Кого Марія Захватова бачить у фіналі "Холостяка-15"

На думку Марії, найбільше шансів опинитися у фіналі мають Кристина Горняк і Лія Янголенко. Саме цих двох учасниць вона виокремила серед претенденток на серце В'ячеслава Кравцова.

Я думаю, що це Кристина Горняк і Лія Янголенко. Лія просто хоче заміж вийти,

– поділилася Захватова.

Однак є ще одна дівчина, якій колишня учасниця бажає перемоги. Йдеться про Катерину Петренко – колишню професійну баскетболістку. Марія вважає її щирою та доброю людиною, яка прийшла на проєкт не за популярністю, а за справжніми стосунками.

Я б хотіла, щоб взагалі Катя перемогла. Ну, за зростом йому підходить. Точно! І вона така щира, хороша дівчина, яка дуже багато натерпілася. І точно прийшла за стосунками,

– пояснила Захватова.

Що відомо про Кристину Горняк

Кристині Горняк 39 років. Вона живе в Києві та понад 16 років працює приватною нотаріускою. У вільний час захоплюється танцями й подорожами.

Раніше жінка була одружена з шоуменом Володимиром Остапчуком. Після цього досвіду вона переосмислила власні погляди на стосунки та особисті кордони. Попри пережите, Кристина не втратила віри в зріле кохання, побудоване на повазі, щирості й підтримці.

У чоловіках вона цінує силу характеру, амбітність, чесність, турботу та щедрість. На "Холостяк" Горняк прийшла саме заради В'ячеслава Кравцова, адже їй подобаються цілеспрямовані та дисципліновані чоловіки.

Що відомо про Лію Янголенко

Лії Янголенко 26 років. Вона родом з Одеси, працює моделлю та має досвід співпраці з міжнародними брендами й представниками модної індустрії. Також дівчина знімалася для закордонних глянцевих видань.

Серед її захоплень – диджеїнг, малювання, вивчення французької мови та психології. Якщо в дитинстві Лія мріяла відкрити зоомагазин, то зараз найбільше прагне сімейного щастя.

У стосунках модель передусім цінує надійність і вчинки. Вона хоче бачити поруч чоловіка, який дотримується обіцянок, не боїться відповідальності та доводить серйозність своїх намірів діями.

Що відомо про Катерину Петренко

Катерині Петренко 32 роки. Вона мешкає в Києві, працює PR-менеджеркою та раніше професійно займалася баскетболом. У юності дівчина була кандидаткою до збірних України U18 та U20, однак через травму в 19 років мусила завершити спортивну кар'єру.

Окрім роботи, Катерина займається громадською діяльністю: підтримує родини військовополонених, долучається до розвитку адаптивного спорту та допомагає ветеранам і ветеранкам із працевлаштуванням. У вільний час любить співати й готувати.

Петренко розлучена та виховує сина. Одна з її найбільших мрій – повернутися до рідного Бердянська, який перебуває в окупації, та побудувати новий дім, де будуть любов, близькість і відчуття безпеки.

Раніше ми розповідали, як В’ячеслава Кравцова привітали з Днем холостяка в Києві.