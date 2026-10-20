"Він полагодив бойлер": Маша Кондратенко відверто розповіла про роман із відомим режисером

Українська співачка Маша Кондратенко більше не приховує свого особистого життя й відверто розповіла про нове кохання. Обранцем зірки став молодий та талановитий режисер Юрій Чайка, з яким артистка вже цілий рік будує гармонійні та турботливі стосунки.

В інтерв'ю Cosmopolitan Маша Кондратенко зізналася, що їхній роман розвивався поступово і переріс із професійної співпраці та міцної дружби в справжні почуття. Перша зустріч пари відбулася ще наприкінці літа 2022 року в онлайні.

Ми планували знімання кліпу на пісню "Ведмеді-балалайки", режисером якого був Юра. Пам’ятаю, як тільки приєдналася до зустрічі в Zoom, одразу здивувалася: такий молодий і симпатичний режисер,

– згадує співачка.



Маша Кондратенко з коханим / Фото Cosmopolitan

Особисто майбутня пара зустрілася вже в Одесі, куди співачка приїхала на зйомки. Юрій разом із продюсеркою зустрів артистку біля потяга та пригостив гранатовим колд-брю в затишній кав'ярні, чим одразу привернув до себе увагу як справжній джентльмен. Втім, на той момент Кондратенко перебувала в інших стосунках, тож тривалий час вони просто підтримували дружні взаємини на відстані.

Трансформація почуттів відбулася природно, хоча класичного першого побачення у пари так і не було. Межу між дружбою та романтикою остаточно переступив сам Юрій.



Маша Кондратенко та Юрій Чайка / Фото Cosmopolitan

Напевно, остаточно стало зрозуміло, що наша історія вже більш романтична, ніж дружня, у той момент, коли Юра взяв мене за руку. Я зрозуміла, що все серйозно, коли Юра полагодив мені бойлер. Бо для мене важливо не лише чути слова про симпатію, а й бачити вчинки. Особливо ті, у яких проявляється турбота,

– каже Маша.

Разом пара вже рік. Співачка каже, що час для неї пролетів дуже швидко, бо здається, що вони тільки почали зустрічатися. Як саме вони перейшли від дружби до закоханої пари, Кондратенко досі не може зрозуміти.

Важко сказати, у який саме момент наша дружба переросла у стосунки, адже все сталося досить несподівано для нас обох. Ми дружили-дружили та зрештою додружилися,

– зізналася співачка.



Маша Кондратенко закрутила роман з режисером / Фото Cosmopolitan

Коханий співачки зізнався, що симпатія до неї у нього виникла ледь не з першого погляду. Юрій каже, що для нього ці стосунки почалися набагато раніше.

Мабуть, для мене ці стосунки почалися значно раніше, ніж стали реальністю. З кожною нашою зустріччю я все більше переконувався, що це не просто симпатія чи випадкове зближення. Було відчуття, ніби десь попереду наш час – і нам просто потрібно до нього дійти,

– каже Чайка.

Раніше Маші Кондратенко приписували роман з Дантесом. Співачка відповіла на ці чутки та розвіяла усі міфи.