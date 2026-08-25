Не знають життя без війни: Єфросиніна емоційно привітала сина та показала його талант на відео

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зворушливо привітала свого сина Олександра з днем народження. Зіркова мама показала його музичний талант і поділилася глибокими роздумами про дитинство під час війни.

Хлопчику, який народився у шлюбі знаменитості з бізнесменом та військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим, виповнилося 12 років. З нагоди свята телеведуча опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео, де іменинник віртуозно грає на барабанах перед публікою.

У святковому дописі зірка зізналася, що дати 24 та 25 серпня для неї тісно переплітаються, адже вона постійно думає про українських дітей, яким доводиться дорослішати в умовах постійної небезпеки.

Щороку відстань між 24 та 25 серпня для мене все коротша.. Бо я безперервно думаю про дітей.. своїх, та всіх, хто живе в Україні.. Мій син, як і багато ваших дітей, мої підписники, не знають, як це- жити без війни,

– написала Єфросиніна.

Ведуча розповіла, що фотогалерея на її телефоні складається переважно з кадрів, зроблених в укриттях, та моментів, коли Сашко займається улюбленими справами. Саме тому вона вирішила поділитися відео з барабанами, щоб показати, як важливо дарувати дітям радість навіть у найтемніші часи.

Сашку сьогодні виповнюється 12 років. Моя фототека з ним - це мікс з моментів в укритті та миттєвостей, коли мій син занурений в свої захоплення! Я залишаю тут саме цей уривок як замальовку про те, що в темні часи ми, матері, робимо все можливе, щоб наші діти відчували дитинство та насолоду від власних досягнень та перемог,

– підсумувала знаменитість.

Нещодавно Маша Єфросиніна не стримувала сліз, проводжаючи старшу доньку Нану в доросле життя, і навіть поділилася щемливими кадрами з її випускного в Іспанії.