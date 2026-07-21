Старша донька телеведучої не розділяє маминої любові до соціальних мереж і вкрай рідко дозволяє публікувати спільні фото. Проте з нагоди закінчення університету Нана зробила виняток, а Маша не втрималася, щоб не поділитися своїми емоціями в інстаграмі.

Заради цієї важливої події родина вперше від початку повномасштабного вторгнення зібралася в повному складі. Разом із чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим та молодшим сином Сашком зірка вирушила до Іспанії, щоб відвідати урочисту церемонію та підтримати Нану в цей особливий день.

Єфросиніна з чоловіком та сином / фото з інстаграму

Телеведуча опублікувала кадри, на яких 22-річна дівчина отримує диплом, позуючи на сцені в синій мантії з жовтим комірцем та конфедератці. Сама ж Маша на світлинах не приховує розчулення – вона радісно усміхається поруч із чоловіком серед інших гостей, а на одному з кадрів дивиться на доньку зі сльозами на очах.

Наша донька Нана закінчила магістратуру та випустилася в доросле життя. І я досі не можу це усвідомити,

– емоційно підписала світлини знаменитість.

Старша донька Нана / фото з інстаграму

Маша Єфросиніна також нагадала про освітній шлях дівчини. Спочатку Нана вивчала політологію в Амстердамі, згодом продовжила навчання в Канаді, а завершила здобуття освіти вже на Піренейському півострові. Зіркова донька стала випускницею магістратури з міжнародного розвитку в мадридському IE University.

До речі, за день до випускного Єфросиніна показала відпочинок в Іспанії з чоловіком та дітьми.

