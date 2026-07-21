Старшая дочь телеведущей не разделяет мамину любовь к социальным сетям и крайне редко разрешает публиковать совместные фото. Однако по случаю окончания университета Нана сделала исключение, а Маша не удержалась и поделилась своими эмоциями в инстаграме.
В честь этого важного события семья впервые с начала полномасштабного вторжения собралась в полном составе. Вместе с мужем-военным Тимуром Хромаевым и младшим сыном Сашей звезда отправилась в Испанию, чтобы посетить торжественную церемонию и поддержать Нану в этот особенный день.
Ефросинина с мужем и сыном / фото из инстаграма
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Телеведущая опубликовала кадры, на которых 22-летняя девушка получает диплом, позируя на сцене в синей мантии с желтым воротничком и конфедератке. Сама же Маша на фотографиях не скрывает волнения – она радостно улыбается рядом с мужем среди других гостей, а на одном из кадров смотрит на дочь со слезами на глазах.
Наша дочь Нана закончила магистратуру и вышла во взрослую жизнь. И я до сих пор не могу это осознать,
– эмоционально подписала фотографии знаменитость.
Старшая дочь Нана / фото из инстаграма
Маша Ефросинина также напомнила об образовательном пути девушки. Сначала Нана изучала политологию в Амстердаме, затем продолжила обучение в Канаде, а завершила образование уже на Пиренейском полуострове. Звездная дочь стала выпускницей магистратуры по международному развитию в мадридском IE University.
Кстати, за день до выпускного Ефросинина поделилась снимками отдыха в Испании с мужем и детьми.