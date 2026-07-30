Новий сезон "МастерШеф Професіонали" вже скоро: коли покажуть перший випуск

Поки глядачі з нетерпінням чекають на новий сезон "МастерШеф. Професіонали", на знімальному майданчику вже завершують роботу над шоу.

Суддя проєкту Володимир Ярославський повідомив, що команда СТБ зняла суперфінал. На своїй сторінці в інстаграмі шеф-кухар поділився кадром зі знімального майданчика та розповів, що п'ятий сезон уже вийшов на фінішну пряму.

Ми вже знімаємо суперфінал 5 сезону "МастерШеф. Професіонали". А перший випуск в ефірі СТБ буде вже 22 серпня,

– написав Володимир Ярославський.

Володимир Ярославський розповів, коли вийде перший випуск "МастерШеф. Професіонали" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Прем'єра нового сезону відбудеться о 19:00. В шоу візьмуть участь двадцять досвідчених кухарів.

На глядачів чекають складні кулінарні випробування, боротьба за звання найкращого та зміни у складі журі. Вперше ведучою проєкту стане Ольга Мартиновська. Водночас оцінюватимуть учасників незмінні судді Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський, до яких приєднається відомий шеф-кухар Алекс Якутов.

До речі, раніше ми також розповідали, що Ектор Хіменес-Браво вперше зустрівся з чоловіком, який уже багато років озвучує його у шоу "МастерШеф".