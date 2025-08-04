Задовго до знайомства з принцом Гаррі, у 2015 році, у Меган Маркл запитали – з ким вона хотіла б зустрічатися, принцом Вільямом чи принцом Гаррі. Акторка обрала другий варіант. Тепер Меган та Гаррі одружені та виховують двох дітей.

Сьогодні, 4 серпня, Меган Маркл святкує день народження – їй виповнилося 44 роки. З цієї нагоди Show 24 пропонує пригадати, що відомо про її стосунки з принцом Гаррі – від першої зустрічі дотепер.

До слова "Найкращий тато": Меган Маркл показала рідкісні архівні кадри принца Гаррі з дітьми

Знайомство і початок стосунків

Зірка серіалу "Форс-мажори" та принц Гаррі познайомилися завдяки спільній подрузі влітку 2016 року. Гаррі побачив спільне фото дівчат та вирішив поцікавитися, хто така Меган. Подруга влаштувала їм побачення наосліп у Лондоні, після якого між парою спалахнула іскра.

Згодом Меган Маркл приєдналась до Гаррі у Ботсвані, де вони провели кілька днів. У пресі почали пліткувати про їхній роман, тому 8 листопада Кенсінгтонський палац вирішив оприлюднити офіційну заяву та підтвердити їхні стосунки. Принц Гаррі просив припинити переслідувати його та Меган.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

У травні 2017 пара вперше разом вийшла у світ та з'явилась на змаганнях Royal Ascot. Згодом вони познайомилися з родинами одне одного, а у вересні 2017 Меган вперше зустрілась з Єлизаветою II.

Заручини та пишне весілля

У листопаді 2017 року Кенсінгтонський палац оголосив, що принц Гаррі та Меган Маркл офіційно заручилися після року стосунків. Після цього пара дала перше спільне інтерв'ю про їхнє знайомство і плани.

19 травня 2018 року стається важлива подія – Гаррі та Меган одружуються. Подія відбулась у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Церемонія стала однією з найпопулярніших королівських весіль у світі. У цей день Меган Маркл офіційно отримала королівський титул – Меган, герцогиня Сассекська.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Серед знаменитостей подію відвідали Джордж Клуні, Серена Вільямс, Ідріс Ельба. За весіллям стежили мільйони людей з усього світу.

Зазначимо, до весілля ходило багато різних чуток про те, що Меган Маркл не схвалили у королівській родині: через її професію, минулий шлюб, відверті сцени в кіно. Однак згодом Меган все-таки начебто знайшла спільну мову з королевою.

Народження дітей

За кілька місяців після весілля новоспечене подружжя потішило звісткою про вагітність герцогині Сассекської, а 6 травня 2019 року у пари народився первісток – син Арчі. 4 червня 2021 року на світ з'явилась донька Лілібет, яку назвали на честь Єлизавети II.



Меган Маркл з дітьми / Фото з інстаграму Меган Маркл

Відхід від королівської сім'ї

Після тривалих чуток про напружені стосунки між герцогами Сассекськими та іншими членами королівської сім'ї, звинувачень у бік Меган Маркл у таблоїдах, 8 січня 2020 року принц Гаррі з дружиною виклали заяву, де оголосили про вихід з королівської родини. Цю подію у пресі прозвали "Мегзітом".

Після багатьох місяців роздумів і внутрішніх дискусій ми вирішили в цьому році зробити перехід, почавши грати нову прогресивну роль в цій системі. Ми маємо намір відступити як менш важливі члени королівської сім'ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву,

– оголосила пара.

Подружжя переїхало до Каліфорнії у Сполучених Штатах.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі та життя у США

У березні 2021 року принц Гаррі та Меган Маркл вперше за тривалий час порушили мовчання та розповіли про труднощі перебування у королівській сім'ї. Меган поскаржилась, що зазнавала расизму (у сім'ї начебто непокоїлися, який колір шкіри буде в Арчі), а під час першої вагітності думала про самогубство.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Згодом вийшла ще низка інтерв'ю, де Меган і Гаррі говорили про ментальне здоров'я, розбіжності з королівською сім'єю та нове життя. Наприкінці 2022 року вийшов документальний серіал на Netflix "Гаррі та Меган". Згодом вийшли мемуари принца Гаррі "Запасний", де також було чимало відвертостей.

Де Меган Маркл і принц Гаррі зараз

Пара продовжує жити в США та займається своїми проєктами. У лютому вони разом відвідали Ігри Нескорених. У березні на Netflix вийшов серіал "З любов'ю Меган", де вона ділилась своїми кулінарними секретами, порадами щодо догляду за домом і садом. Шоу доволі критично сприйняли в мережі.

У квітні принц Гаррі з неанонсованим візитом приїхав до України та відвідав реабілітаційний центр у Львові.