Меланії Трамп – 55: як за роки життя змінилась перша леді США

Сьогодні, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилось 55 років. Перша леді Штатів і дружина 47-го президента країни народилась у Югославії (сьогодні – це Державний союз Сербії та Чорногорії). З того часу багато що змінилось, тому пропонуємо пригадати, якою була Меланія у молоді роки.

З 16 років Меланія Трамп почала працювати моделлю. Її фото публікували на найкращих світових глянцях, таких як Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Однак у 2000 році вона знялась у відвертій фотосесії для British GQ. На фото, яке ширилося у мережі, перша леді лежала оголеною на хутряній ковдрі. Та хоч цей момент деякі ЗМІ використовують як можливість скомпрометувати Меланію, та виходить у них це поганенько. З нагоди дня народження пропонуємо подивитись у матеріалі Show24, як змінилась дружина Дональда Трампа.

Читайте також Після 25 років шлюбу Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучились, – ЗМІ

Як змінилась Меланія Трамп

Меланія Трамп у молодості та зараз / Фото Getty images

Меланія й Дональд Трамп познайомились на Тижні моди у Нью-Йорку. Стосунки між ними почали розвиватись доволі швидко, тому Дональд не барився з пропозицією руки та серця. Для освідчення він обрав одну з найпопулярніших подій у Голлівуді – Met Gala (щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен). Пізніше жінка зізналась журналістам, що не була готова до такого розвитку подій, але все ж відповіла згодою.

Меланія і Дональд Трамп у молодості та зараз / Фото Getty images

Весілля відгуляли у 2005 році й воно було доволі розкішним. Весільна сукня була виготовлена з 82 метрів атласу й прикрашена 1500 блискучими кристалами. Вона важила близько 20 кілограмів. Вартість цього вбрання сягала 200 000 доларів, а на її створення команда дизайнерів витратила 550 годин.

Меланія Трамп в образі нареченої та як виглядає сьогодні / Фото WWD та з інстаграму

Сьогодні весільна сукня Меланії Трамп виставлена на eBay за 45 тисяч доларів, але її справжність під питанням.

Коли Дональда Трампа у 2017 році обрали 45-м президентом США, то Меланія гідно зайняла пост першої леді країни. За час каденції колишня модель найбільше запам'яталась публіці вишуканими вбраннями, які деколи ставали причиною бурхливого обговорення. Цього року вона вдруге обійняла цю посаду.

Меланія Трамп у 2017 та 2025 роках / Фото Getty images

Додамо, що перша леді також заснувала власну лінію ювелірних виробів, розробила косметичний бренд Melania Caviar Complexe C6 та видала мемуари.