MELOVIN розповів про заздрість зіркових колег і силу своїх шанувальників

Артист обговорив не лише відданість своєї аудиторії, а й те, як у мережі реагують на успіх. У розмові MELOVIN торкнувся теми підтримки, конкуренції та прихованих нападів його зіркових колег.

MELOVIN поділився з Радіо Люкс, що найсильнішою опорою для нього лишається саме аудиторія, яка не просто підтримує артиста, а й активно реагує на хвилю критики в мережі. Він також визнав, що уважно стежить за тим, як і звідки з'являються негативні коментарі.

За його словами, фан-база є однією з головних причин, чому він почувається впевненіше в публічному просторі. Ба більше, його віддані шанувальники навіть роблять йому гарні подарунки.

Артист наголосив, що хотів би бачити більше взаємної підтримки між музикантами та слухачами. На його думку, у шоубізнесі забагато заздрості, а також публічних образ за спиною, які лише отруюють атмосферу.

MELOVIN також згадав, що не раз помічав негатив у коментарях. З'ясувалось, що виконавцю вдалось вияснити, що гнівні коментарі про фанів співака залишали деякі українські артисти, але з фейкових акаунтів.

Під час розмови він навіть розкрив, як йому вдалось з'ясувати цю інформацію. Ба більше, "викрити" фейкові профілі може кожен.

MELOVIN про своїх шанувальників і заздрісних зіркових колег: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше MELOVIN повідомив, що завершує кар'єру у 2027 році. Рішення взяти паузу від сцени є усвідомленим та зрілим, але поки не знає, чим займатиметься далі.