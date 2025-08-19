Джасвін Сангха, яку називають "Королевою кетаміну", визнала себе винною за п'ятьма звинуваченнями, серед яких – розповсюдження кетаміну, від якого помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

Жінці з подвійним громадянством США і Великої Британії спочатку висунули дев'ять звинувачень. Федеральні прокурори називали її будинок у Лос-Анджелесі "магазином з продажу наркотиків", а під час рейду знайшли десятки флаконів кетаміну.

Нагадаємо, що американського актора Меттью Перрі знайшли мертвим у джакузі його будинку у жовтні 2023 року. Згідно з експертизою, він помер через гострий сплив кетаміну.

Джасвін Сангха – одна з п'яти осіб, які постачали зірці серіалу "Друзі" кетамін, використовуючи його наркотичну залежність, аби отримати прибуток. Йдеться, зокрема, про лікарів і асистента Перрі.

Усі визнали себе винними за звинуваченнями у цій справі. Кримінальний процес щодо "Королеви кетаміну" кілька разів відкладався, наразі він запланований на наступний місяць. Найближчими тижнями Санха має з'явитися у федеральному суді, щоб офіційно визнати себе винною в рамках угоди з федеральною владою.

Адвокат жінки заявив, що вона "бере на себе відповідальність за свої дії". Джасвін загрожує максимальне покарання у виглядів 65 років ув'язнення у федеральній в'язниці.