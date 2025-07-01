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Show24 Українські зірки Прокинувся і не зміг піднятись: ведучий "Миколиної погоди" розповів про перенесений інсульт
1 липня, 08:58
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Прокинувся і не зміг піднятись: ведучий "Миколиної погоди" розповів про перенесений інсульт

Марія Примич
Основні тези
  • Микола Луценко переніс інсульт у 2017 році.
  • Після інсульту Луценко поступово відновлював здатність говорити, тренуючись по кілька годин на день з текстами, які йому надсилали на рекламу. 

Ведучий програми "Миколина погода" Микола Луценко розповів, як переніс інсульт. Він також пригадав, хто був поруч у цей складний період.

Подробицями Луценко поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише Show 24. Інсульт стався у 2017 році. 

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Микола Луценко розповів, що інсульт стався вночі. На щастя, ведучий був удома не сам.

Я якраз був не один вдома. Так склалося. Я прокидаюсь вночі й не можу піднятися. Не те що до телефона долізти не можу. У мене нічого не працює, 
– пригадав він. 

Чоловіку викликали швидку допомогу та відвезли до лікарні. Луценко зізнався, що взагалі не розмовляв. 

Я побув місяць чи два на лікарняному. Потім мені дзвонять і кажуть: "Реклама є. Що будемо робити? Відмовляти?" Я почав уже трошки говорити й кажу: "Спробуємо. Тільки раніше мені присилайте текст", 
– поділився Микола Луценко. 

Ведучому присилали текст, а він десь три-чотири години тренувався. Щоразу Миколі ставало легше розмовляти, хоча зізнався, що в побуті ще говорив погано. 

Інтерв'ю з Миколою Луценком: дивіться відео онлайн

Микола Луценко розповів, що поруч з ним були друзі. Річ у тім, що ведучий втратив близьких людей. Онкологія забрала його маму, тітку, кохану. 

Нагадаємо, що нещодавно на екрани повернулася "Миколина погода" з ведучим Миколою Луценком. 