До 16-ї річниці смерті Миколи Мозгового: найкращі пісні артиста, які має почути кожен

На жаль, життя часто несправедливе, бо забирає від нас видатних людей. Так сталось із українським співаком і композитором Миколою Мозговим. 30 липня 2010 року народний артист помер внаслідок зупиники серця. Його поховали на Байковому кладовищі.

До річниці смерті залишилось декілька днів, однак пам'ять про видатних людей має жити вічно. 24 Канал підготував добірку пісень, які розчулять кожного.

Пісні Миколи Мозгового

Справжнє визнання прийшло до Мозгового в 1979 році, коли Софія Ротару виконала його пісню "Рідний край", яка миттєво стала хітом.

Микола Мозговий – "Край, мій рідний край": дивіться відео онлайн

У 2024 році донька співака – Олена Мозгова, поділилася архівним записом пісні свого батька, яку раніше ніхто не чув. Як зазначила донька артиста, він записав композицію ще до народження своїх дітей.

В оприлюдненій частині пісні Мозговий під запальну мелодію вразив високими нотами.

У 80-х роках пісня "Горянка" стала справжнім хітом. Музику написав Микола Мозговий, а слова – Володимир Кудрявцев.

Василь Зінкевич і ВІА "Світязь" – "Горянка": слухайте пісню онлайн

Одним із найзнаковіших треків залишається "Минає день, минає ніч". Над піснею працювали і Мозговий, і Рибчинський.

Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч": дивіться відео онлайн

Варто нагадати, що у 2023 році український співак SHUMEI заспівав хіт батька Олени Мозгової. Донька композитора одразу заявила про порушення авторських прав, адже не давала дозвіл на виконання. Жінка навіть натякнула, що артист не надто добре заспівав пісню.

По-друге, ніколи не розуміла, навіщо співати те, що недосяжно для твоїх вокальних можливостей,

– підсумувала продюсерка.

І також звертаємо увагу на пісню "Моя перша любов", яка була написала у далекому 2007 році. Вона досі може лунати у будинках українців, адже її щирість не дозволяє пройти повз.

Микола Мозговий – "Моя перша любов": дивіться відео онлайн

Нещодавно ми згадували і про річницю смерті Назарія Яремчука. Найкраще вшанувати пам'ять співака можна тільки його піснями.