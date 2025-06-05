Після довгої перерви: легендарна "Миколина погода" повертається на екрани
- Легендарна програма "Миколина погода" повертається на екрани з ведучим Миколою Луценком.
- Шоу виходитиме на телеканалі ICTV2 з 9 червня, з понеділка по п'ятницю.
Улюблена для багатьох глядачів "Миколина погода" після тривалої паузи повертається на екрани. Ведучим рубрики, як і раніше, буде знаменитий Микола Луценко.
Програма про погоду з Луценком виходитиме на телеканалі ICTV2. Стало відомо, коли її можна буде дивитись. Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційні соцмережі телеканалу.
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Нові випуски "Миколиної погоди" можна буде переглянути з понеділка до п'ятниці.
Беззаперечно, проблеми та незгоди встигли наробити нам погоди. Але він повертається. Легенда знову в ефірі. З 9 червня – "Миколина погода" щодня в "Ранку у великому місті" на ICTV2. І нехай розпогодиться за вікном і в житті. Разом краще,
– зазначили в команді телеканалу.
Сам ведучий зізнався, що повернення стало для нього несподіванкою.
Сила єднання й добрі прогнози – то ж наша зброя зараз. Навіть у найтемніші часи, коли на серці й за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному,
– зазначив Микола Луценко.
Що відомо про легендарного ведучого "Миколиної погоди"
До телебачення Микола Луценко працював на тепловій електростанції, де стежив за роботою вимірювальних приладів. Згодом він опинився в Театрі юного глядача, але мріяв про роботу на ТБ.
Якось до театру завітали дві телевізійниці в пошуках підлітка для нової програми. Микола, попри те, що йому було вже 30, запропонував себе. Спочатку йому відмовили, але він наполіг і незабаром отримав запрошення зіграти роль Задзеркальця в дитячій передачі.
Коли стартував канал ICTV, Луценко став голосом за кадром. А вже 1996 року з'явилася культова програма "Миколина погода".
У 2017 році телеведучий пережив інсульт, що змусило його припинити роботу на ТБ, але він продовжував займатися дубляжем. Саме його голосом говорять Пан Пінг із "Кунг-фу панди", Гюсто з "Рататуя" та навіть Гомер із "Сімпсонів".