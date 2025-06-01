"Міс Світу 2025": відоме ім'я переможниці престижного конкурсу краси
- Переможницею конкурсу "Міс Світу 2025" стала Опал Сучаті Чуангсрі з Таїланду, у конкурсі взяли участь 108 учасниць.
- Опал Сучаті Чуангсрі – перша тайська переможниця "Міс Світу", володіє кількома мовами, цікавиться психологією та антропологією.
Друге місце зайняла Хассет Дередже Адмассу з Ефіопії, третє – Мая Клайда з Польщі, українка Марія Мельниченко увійшла до топ-8.
В Індії відбувся 72-й міжнародний конкурс краси "Міс Світу 2025". Стало відомо, кому дісталася корона та титул переможниці.
Конкурс краси відгримів у суботу, 31 травня, у місті Гайдарабаді. Його переможницею стала представниця Таїланду. Про це пише Show24 з посиланням на інстаграм конкурсу.
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Володаркою титулу "Міс Світу 2025" стала Опал Сучаті Чуангсрі. Їй вручила корону торішня переможниця конкурсу краси – Христина Пишкова з Чехії.
Друге місце посіла Хассет Дередже Адмассу з Ефіопії. Третє – Мая Клайда з Польщі. Вони здобули титули першої й другої віцеміс відповідно.
Українка Марія Мельниченко потрапила до списку найкращих учасниць і увійшла до топ-8. У конкурсі брало участь 108 учасниць.
Що відомо про переможницю "Міс Світу 2025"
21-річна Опал Сучаті Чуангсрі – перша тайська жінка, яка стала переможницею "Міс Світу". Вона народилась у вересні 2003 року у провінції Пхукет у сім'ї бізнесменів. Дівчина здобувала ступінь бакалавра з політології та міжнародних відносин у Thammasat University.
Опал Сучата Чуангсрі / Фото з інстаграму моделі
Модель володіє кількома мовами: тайською, англійською, китайською. Цікавиться психологією та антропологією. У 16 років перенесла операцію з видалення доброякісної пухлини в грудях, після чого почала займатися питаннями жіночого здоров'я й створила спеціальну платформу для жінок.