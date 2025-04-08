Було багато стресових ситуацій, – співачка Мія Рамарі розповіла про роботу в караоке

Співачка Мія Рамарі розповіла про роботу в караоке. Вона зізналась, що було складно, однак цей період загартував дівчину.

Цим Мія Рамарі поділилась в інтерв'ю Show 24. Вона зауважила, що стала дуже стресостійка після роботи в караоке.

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Тому що це таке місце, куди приходить мало нормальних людей. А переважно це якісь… Я їх називала бидломужичари (сміється – Show 24), яких треба гарно обслуговувати,

– пригадала співачка.

Мія була адміністраторкою караоке: слідувала за тим, що робиться в залі, чи офіціанти добре виконують свою роботу. Також вона пропонувала гостям пісні й співала з ними, якщо було потрібно. Завдяки цьому періоду життя дівчина знає багато треків, адже пропрацювала в караоке рік.

В мене було багато різних стресових ситуацій. Коли буянили й треба було викликати охорону. Бували ситуації, що я стояла в залі, показувала, що тримаю себе в руках, потім виводила їх, і мені треба було пів годинки в туалеті виплакатись та піти назад працювати,

– зізналась Мія Рамарі.

Коли співачка зрозуміла, що такі випадки почастішали, то звільнилася. Каже, що "довго це терпіти не можна було". Мія Рамарі зауважила, що краще співати у закладах, аніж працювати в караоке.

Важливо! Повну версію інтерв'ю з Мією Рамарі читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Мія Рамарі про репертуар в караоке

Мія працювала в караоке після початку повномасштабного вторгнення, тож у Львові російські пісні вже були заборонені. Водночас співачка додає, що в київських караоке вони були. Якщо ж звучали треки, які не подобались дівчині, то вона могла вийти.

Звичайно, якщо п'ять днів підряд "Цей сон" грає, то трошки набридає. Приходили такі, що Вітні Г'юстон, Тіну Тернер могли співати. Такі пісні, які я люблю. Це було рідше, однак було. Я тоді багато гуртів полюбила з 80-х, 90-х років. Степан Гіга не дуже мені подобався (сміється – Show 24),

– додала вона.

Зараз Степан Гіга досить популярний серед молоді, але Мія Рамарі зізналась, що не може серйозно слухати таку музику.