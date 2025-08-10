Укр Рус
10 серпня, 13:27
2

Ти – все моє життя, – Монатік зворушливо звернувся до коханої й показав їхні рідкісні фото

Софія Хомишин
Основні тези
  • Дмитро Монатік поділився архівними сімейними фотографіями на честь дня народження своєї дружини Ірини, супроводивши їх зворушливим привітанням.
  • Дмитро та Ірина Монатік родом з Луцька, вони одружилися у 2015 році та мають трьох синів: Данила, Платона і Леона.

10 серпня дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина, святкує день народження. Хоч артист рідко показує їхні спільні фото, цього разу він поділився архівними сімейними світлинами на честь свята.

До того ж Дмитро зворушливо звернувся до Ірини в соцмережах, а вона вже публічно йому відповіла. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Монатіка.

Так, співак написав привітання для коханої у день її народження. 

Мої внутрішні таракани могли б мене вже давно з'їсти… Я виявився для них занадто смачним. І тільки ти в курсі, як їх труїти, щоб ми могли далі летіти віршованим, теплим небом нічним. Ніжним, глибоким поглядом здатна забрати мене в солодке забуття. І я не хочу ніколи вертатись у реальність. Ти – реально нереальна. Ти – все моє життя,
– зазначив Дмитро. 

Також Монатік показав, як вони з Іриною змінилися за роки спільного життя. 

Монатік з дружиною / Фото з інстаграму співака

 

Крім того, поділився рідкісними фото дружини з дітьми та просто кадрами з їхнього життя. 

Ірина Монатік із синами та чоловіком / Фото з інстаграму Дмитра

Що відомо про стосунки Монатіка з дружиною? 

  • Дмитро та Ірина обоє родом з Луцька, але познайомилися вони в Києві. Спочатку просто товаришували, але з часом почали зустрічатися.
  • У 2015 році вони таємно одружилися у вузькому колі близьких.
  • Зараз у пари троє синів. Перший син Данило народився у жовтні 2015 року. Другий, Платон, з'явився на світ у січні 2017-го. А в грудні 2024 року подружжя втретє стало батьками.

Нещодавно Монатік вперше за довгий час показав фото з наймолодшим сином Леоном. 