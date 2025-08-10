10 серпня дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина, святкує день народження. Хоч артист рідко показує їхні спільні фото, цього разу він поділився архівними сімейними світлинами на честь свята.

До того ж Дмитро зворушливо звернувся до Ірини в соцмережах, а вона вже публічно йому відповіла. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Монатіка.

Не пропустіть Нові виклики, – відомий телеведучий став речником Міністерства оборони

Так, співак написав привітання для коханої у день її народження.

Мої внутрішні таракани могли б мене вже давно з'їсти… Я виявився для них занадто смачним. І тільки ти в курсі, як їх труїти, щоб ми могли далі летіти віршованим, теплим небом нічним. Ніжним, глибоким поглядом здатна забрати мене в солодке забуття. І я не хочу ніколи вертатись у реальність. Ти – реально нереальна. Ти – все моє життя,

– зазначив Дмитро.

Також Монатік показав, як вони з Іриною змінилися за роки спільного життя.

Монатік з дружиною / Фото з інстаграму співака

Крім того, поділився рідкісними фото дружини з дітьми та просто кадрами з їхнього життя.

Ірина Монатік із синами та чоловіком / Фото з інстаграму Дмитра

Що відомо про стосунки Монатіка з дружиною?

Дмитро та Ірина обоє родом з Луцька, але познайомилися вони в Києві. Спочатку просто товаришували, але з часом почали зустрічатися.

У 2015 році вони таємно одружилися у вузькому колі близьких.

Зараз у пари троє синів. Перший син Данило народився у жовтні 2015 року. Другий, Платон, з'явився на світ у січні 2017-го. А в грудні 2024 року подружжя втретє стало батьками.

Нещодавно Монатік вперше за довгий час показав фото з наймолодшим сином Леоном.