Від Насті Каменських і зірок Нацвідбору: 10 українських музичних новинок, які варто почути

Цього березневого тижня новою музикою тішили як улюблені артисти, так і нові українські виконавці. Музиканти співають про почуття та кохання, мотивують і надихають слухачів.

Show 24 зібрав найцікавіші музичні прем'єри останнього тижня. Від Насті Каменських до Мії Рамарі – це новинки, які варто почути.

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Мія Рамарі

Співачка випустила довгоочікувану пісню "Між Сірими Днями". Уривок цього треку завірусився у тіктоці, тому Мія презентувала повну версію романтичної композиції, яка дарує піднесений настрій.

Мія Рамарі – "Між Сірими Днями": слухайте онлайн

BEREZA

Фіналіст Чорноморських Ігор презентував сингл про почуття, коли неможливо жити без коханої людини. Пісня розповідає про шалені емоції та любов, вона звучить немов щире зізнання у палкості своїх почуттів.

BEREZA – "Ти моя потреба": дивіться відео онлайн

MOLODI й Маша Кондратенко

Фіналісти цьогорічного Нацвідбору об'єдналися для спільного треку про кохання, що зводить з розуму. Музиканти кажуть, що ця пісня точно відгукнеться в серцях тих, хто відчував емоційні гойдалки. Вони описують моменти одержимості, коли всі думки лише про одну людину.

MOLODI й Маша Кондратенко – "Перший номер": слухайте онлайн

Настя Каменських

Співачка несподівано презентувала пісню з особистого досвіду, де розповідає про втрачене кохання. Каменських зізналась, що трек народився у складний період її життя, коли буває боляче і важко. Але саме це робить нас сильнішими.

NK – Bloody Mary: дивіться відео онлайн

Diana Gloster

Співачка випустила пісню для тих, хто хоч раз відчував боротьбу між вигоранням та бажанням рухатися вперед. Це історія про справжню силу та людей, які щодня знаходять у собі сили жити, попри страх і невизначеність, втому і виснаження.

Diana Gloster – "Мотивація": слухайте онлайн

МУАЯД

Учасник лонглиста Нацвідбору на Євробачення презентував пісню, якою хоче почати новий етап у своїй творчості. Цей трек символізує рішення МУАЯДА приїхати до України, і розвиватися тут, хоч він міг залишатись у Німеччині. Також співак презентував кліп, знятий всього за один день. Частина коштів з монетизації підуть на допомогу тваринам, які постраждали через війну.

МУАЯД – "Нове життя": дивіться відео онлайн

Крістіна Присяжнюк та Євген Хмара

Співачка та піаніст-віртуоз презентували пісню, в основу якої ліг вірш Ліни Костенко. До співпраці також долучився струнний секстет Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У відео музиканти показали історію кохання.

Крістіна Присяжнюк та Євген Хмара – "Так мовчиш": дивіться відео онлайн

"Мертвий півень" та Юрій Іздрик

Культовий гурт та цьогорічний лауреат Шевченківської премії об'єднались для спільного треку. Колектив поклав на музику вірш Юрія Іздрика – Genius loci та заагітував вперше його заспівати.

"Мертвий Півень", Юрій Іздрик – "Страх": дивіться відео онлайн

ROXOLANA

Співачка презентувала пісню, яка могла б "заземлити" та розслабити слухача. Це композиція про те, що люди можуть знайти внутрішній спокій та затишок, коли будуть разом з близькими людьми. Також це перша колаборація артистки з мультиінструментальним дуетом Wavewalkrs.

ROXOLANA – "Пташка": дивіться відео онлайн

SOWA та ХАС

Артисти надали нове звучання легендарній повстанській пісні. Ця композиція є символом незламності українського народу. SOWA та ХАС поєднали автентичність з урбаністичними ритмами.

SOWA та ХАС – "Гей, степами!": дивіться відео онлайн