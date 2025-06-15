Jerry Heil зняла "кіно", а Козловський перевипустив хіт: прем'єри, які не можна пропустити

Червень подарував чимало музичних новинок від українських артистів. Одні випускають свіжі хіти, інші переосмислюють свої культові пісні.

Show 24 зібрав найяскравіші новинки, які варто послухати просто зараз – і, можливо, додати до свого літнього плейлиста.

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Віталій Козловський

Через майже 20 років після прем'єри, артист перевипустив культову пісню "Небо плаче грозами". За словами Козловського, сьогодні трек має новий сенс – він вже не лише про кохання, а й про ностальгію за мирним, безтурботним життям.

Віталій Козловський – "Небо плаче грозами": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Співак продовжує роботу над своїм англомовним альбомом і випустив вже третій сингл Sound of Bloom у стилістиці афрохаус. Атмосферна, танцювальна й сонячна композиція – чудовий саундтрек для літніх вечорів.

Макс Барських – Sound of Bloom: дивіться відео онлайн

Alyona Alyona

У новому треку "Там, де немає людей" реперка говорить про самотність, втому й потребу в людях. Ця пісня – глибоке особисте звернення до кожного, хто хоча б раз тікав у тишу, щоб знайти себе.

Alyona Alyona – "Там, де немає людей": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи"

Гурт представив ліричну композицію з несподіваним електронним саундом "Двоє".

Ця пісня – не про однозначне. Вона має багато вимірів, десятки сенсів. Це – про зв'язки між людьми, про кохання, про все те, без чого не можна жити,

– написав Святослав Вакарчук.

"Океан Ельзи" – "Двоє": дивіться відео онлайн

ARKHA

Український рок-гурт презентував емоційний трек з японською назвою Mamoritai (у перекладі – "хочу захистити"). Це пісня-заклинання, що народилась у найтемніші часи як внутрішня обіцянка оберігати себе, своїх і свою гідність. Вокалістка бенду Анна описує трек як відповідь на виклики, що роблять нас сильнішими: "У ній є і тривога, і сльози, але також – світло, ясність, ніжність і сила".

ARKHA – Mamoritai: дивіться відео онлайн

Jerry Heil

Співачка презентувала перший кліп зі свого альбому "АРХЕТИПИ" – відеороботу на англомовний трек LOVE ME HARD. Пісня створена як саундтрек до фільму, якого не існує. Яна закликає дивитися кліп "як кіно". У центрі сюжету – хлопець, що закохується в вигадану героїню книги, стаючи заручником власної уяви.

Jerry Heil – LOVE ME HARD: дивіться відео онлайн

SKOFKA та KOZAK SIROMAHA

Виконавці випустили спільний потужну та актуальну роботу "Зі сталі". SKOFKA наголошує: "У ній закладена будь-яка сила: сила духу, віри, вставати після поразки, звичайно – сила людей у моїй країні".

SKOFKA x KOZAK SIROMAHA – "ЗІ СТАЛІ": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Виконавець презентував ніжний трек "Цілую малинові" – про справжнє, тихе щастя поруч із коханою людиною.

YAKTAK – "Цілую малинові": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Через свою нову композицію "Знак" артистка звертається до всіх дівчат, які шукають виправдання для "не того" хлопця. Ця пісня, як зазначила Ann in Black, ніби підтримка з боку, яка каже: "Гей, ти ж принцеса. І заслуговуєш на того, хто буде це бачити й цінувати".

Ann in Black – "Знак": дивіться відео онлайн

THE HARDKISS

Гурт повертається до свого альтернативного звучання з новим треком Crush. Це перший сингл з майбутнього альбому, реліз якого запланований на 2026 рік. Пісня передає тривогу, яка поступово переростає у внутрішню пожежу.

THE HARDKISS – Crush: дивіться відео онлайн

ANDRUX

Співак із Сан-Франциско презентував трек "Він не підійшов" про односторонню симпатію, яка так і не отримала шансу перерости в щось більше.

Це про маніакальну ідею любові, яка виявилась недосяжною. Усе починається з того, що ти заходиш у клуб, і раптом помічаєш людину, яка за лічені секунди стає твоїм крашем на всю ніч. Але є один нюанс: краш на тебе не "покрашився". Ти стежиш за ним жадібним поглядом, майже полюєш – але взаємність так і не настає. І все це перетворюється на сатиричну драму, якою, по суті, і є моє життя,

– зазначив ANDRUX.

ANDRUX – "Він не підійшов": дивіться відео онлайн

DRUG

Гурт презентував емоційний трек Don't Cry, присвячений другові музиканта Дмитра Карасюка, який приєднався до лав ЗСУ.

DRUG – Don't Cry: дивіться відео онлайн