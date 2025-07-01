Перше возз'єднання за 5 років: Дорофєєва та Позитив заінтригували уривком спільної пісні

Надя Дорофєєва та Позитив вже кілька тижнів натякали на возз'єднання. Зрештою, виконавці представили лише фрагмент дуету, адже мають важливу мету.

Надя Дорофєєва та Позитив як колишні учасники гурту "Время и Стекло" возз'єдналися не просто так. Про це пише Show 24 з посиланням на платформу UNITED24.

До слова Невже "Время и Стекло" повертається: Дорофєєва і Позитив заінтригували фанів

Росія продовжує масовано атакувати українські міста та застосовує щоразу більше дронів. Тому музиканти долучилися до збору "Вартові неба" й закликали зробити це їхніх шанувальників.

Мета збору – закупити сучасні українські ШІ-керовані турелі Sky Sentinel, що допоможуть знищувати російські загрози – "Шахеди", дрони і крилаті ракети.

Перш ніж об'єднатися у новій пісні, ми об'єднуємось задля збору "Вартові неба" від UNITED24. На жаль, обстріли не вщухають, навпаки, протягом останніх місяців атаки стали жорстокішими – ворог б'є по нашому життю щодня, нещадно. Тож, тільки об'єднавшись, зможемо захистити наше життя, одне одного та зробити все можливе, аби українські ночі стали по-справжньому тихими,

– підкреслила Надя Дорофєєва.

На кожну зібрану суму виконавці пообіцяли певний подарунок. Зокрема, коли збір досягне 404 тисячі гривень, вони представлять тизер свого дуету. Він вже вийшов на сторінці артистів.

Тизер дуету Дорофєєвої та Позитива: відео

Прем'єра пісні відбудеться вже завтра – 10 липня.

Нагадаємо, дует "Время и Стекло" розпався у березні 2020 року. За 10 років існування у них вийшло 4 альбоми та безліч хітів, що ставали лауреатами українських премій.