Співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про перенесену операцію з видалення доброякісної пухлини в грудях. Зірка закликала прихильниць не ігнорувати своє здоров'я та регулярно проходити медичні обстеження.

Жовтень у всьому світі визнаний місяцем обізнаності про рак молочної залози, і артистка вирішила привернути увагу до цієї надважливої теми. На своїй сторінці в інстаграмі вона поділилася особистою історією боротьби з хворобою.

У минулому лікарі діагностували у виконавиці фіброаденому. Це найпоширеніша доброякісна пухлина грудей, яка найчастіше трапляється у молодих жінок.

На щастя, медики вчасно помітили проблему та успішно провели операцію з видалення новоутворення. Співачка опублікувала фотографію, щоб нагадати дівчатам про важливість чекапів.

Це фото – нагадування вам від мене, що жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози. І привід нарешті записатися на чекап, якщо давно відкладали. Саме завдяки вчасній діагностиці я колись виявила в себе фіброаденому та видалила її,

– написала Надя.

Зірка додала, що вже кілька років відвідує перевірену клініку, і щиро порадила кожній знайти свого лікаря, якому можна повністю довіряти.

Надя Дорофєєва зізналася, що перенесла операцію через пухлину в грудях / Скриншот з інстаграм-сторіс

На жаль, із серйозними викликами для здоров'я стикаються й інші представники українського шоубізнесу. Днями стало відомо, що режисер Олексій Комаровський потребує операції через діагностований рак шкіри.