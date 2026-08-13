Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону популярного шоу

Надя Дорофєєва стала четвертою суддею нового сезону шоу "Танцюють всі".

Про це стало відомо з інстаграм-сторінки артистки. Саме її ім'я творці проєкту залишили наостанок, завершивши таким чином склад журі. До нього також увійшли відомі хореографи та постановники.

Для Дорофєєвої танці завжди були важливою частиною творчості. До того ж співачка має власний досвід участі в танцювальних шоу. У 2017 році вона стала срібною призеркою"Танців з зірками", тож добре знає, перед якими труднощами постають учасники таких проєктів. Тепер артистка сама оцінюватиме конкурсантів і шукатиме серед них нові таланти, які зможуть заявити про себе в українському шоубізнесі.

Мені важливо знайти нових зірок, підтримувати нові імена, тих, хто створюватиме нову українську культуру. Тож я шукатиму самобутніх, яскравих, по-справжньому талановитих людей – тих, із ким, можливо, зовсім скоро вийдемо на одну сцену,

– зазначила Надя Дорофєєва.

Раніше команда шоу "Танцюють всі" вже розкрила імена перших трьох суддів. Ними стали найтитулованіший танцівник Східної Європи Максим Оробець, відома хореографка Марина Кущова, за плечима якої співпраця зі світовими зірками рівня Ленні Кравіца та Леді Гаги, а також український хореограф-постановник, режисер і кліпмейкер Руслан Махов.

Четвірка суддів мені дуже гармонійна. З Мариною ми зробили дуже багато постановок – для кліпів і для сцени, з Русланом ми так само багато працювали – як з режисером моїх кліпів FEEL THE HEAT, "Смак-печаль" і "Додайте світла", а ще раніше – як з хореографом. Тому цих людей я дуже поважаю, люблю і ціную – у нас тут повний метч. А ще я відкрила для себе Макса Оробця, він – дуже щира людина, професіонал,

– підкреслила Надя Дорофєєва.

Тим часом ще одне популярне талант-шоу готує новий сезон із не менш гучним складом суддів. У "Голосі країни" цього року з'являться Тіна Кароль та Наталія Могилевська.