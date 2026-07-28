Наречена 83-річного Міка Джаггера поділилася рідкісними кадрами з коханим і їхнім сином

Мік Джаггер відсвяткував 83-й день народження, а його наречена Мелані Гемрік привітала музиканта теплими словами в соцмережах.

Вона також показала нові сімейні кадри, на яких позує разом із рокером та їхнім сином Деверо. Публікацію Мелані поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

Британський рок-музикант та вокаліст культового гурту The Rolling Stones Мік Джаггер відзначив свій день народження 26 липня.

З нагоди свята наречена артиста, Мелані Гемрік, опублікувала серію зворушливих фотографій на своїй сторінці. На оприлюднених кадрах жінка постала в обіймах іменинника, також вона показала окремі знімки самого музиканта. Особливу увагу прихильників привернули рідкісні світлини пари разом із їхнім спільним 9-річним сином, якого звати Деверо Октавіан Безіл.

З днем народження, кохання моє! Більше пригод, сміху і веселощів!,

– написала Мелані Гемрік, звертаючись до Джаггера.

Тут варто нагадати історію стосунків цієї зіркової пари. Мік Джаггер та Мелані Гемрік познайомилися у 2014 році, а у 2016 році стали батьками сина Деверо. Про заручини пара тривалий час мовчала. Лише у квітні 2025 року Мелані розповіла, що коханий зробив їй пропозицію ще кілька років тому.