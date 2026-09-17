Верховна Рада не підтримала звернення про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України

У Верховній Раді розглянули питання щодо почесного звання Олексія Потапенка, відомого як Потап. Народні депутати голосували за звернення до президента Володимира Зеленського щодо його позбавлення звання заслуженого артиста України.

Однак необхідної кількості голосів для ухвалення рішення не вистачило. Про це повідомили у телеграм-каналі телеканалу Київ24.

За постанову проголосували 198 депутатів із необхідних 226. Ще один парламентар виступив проти, один утримався, а 90 не голосували. Таким чином, Рада не підтримала звернення до Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.

Рада не підтримала звернення до Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Чому Потапа хотіли позбавити звання

Приводом для цього стала петиція до Президента України. Її зареєструвала Катерина Таран 28 серпня 2026 року. Авторка закликала позбавити Потапа звання заслуженого артиста України через його публічну діяльність під час повномасштабної війни. У петиції йшлося, зокрема, про популяризацію російськомовного культурного продукту, знецінення української мови та публічну співпрацю з представниками Росії. Звернення набрало необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Сам Потап раніше відреагував на ситуацію у своїх соцмережах. Артист заявив, що спокійно ставиться до можливого позбавлення звання.

Якщо моє звання допоможе Україні перемогти – забирайте. Якщо комусь від цього стане легше – будь ласка. Мені не потрібне посвідчення, щоб залишатися артистом і спілкуватися з людьми, які слухають мою музику вже понад двадцять років,

– написав він.

Додамо також, що нещодавно Потапа разом із його дружиною Настею Каменських офіційно внесли до бази "Миротворець".