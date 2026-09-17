Однако необходимого количества голосов для принятия решения не хватило. Об этом сообщили в телеграм-канале телеканала "Киев24".

За постановление проголосовали 198 депутатов из необходимых 226. Еще один парламентарий выступил против, один воздержался, а 90 не голосовали. Таким образом, Рада не поддержала обращение к Зеленскому о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины.

Рада не поддержала обращение к Зеленскому о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины / Фото с телеграм-канала Ярослава Железняка

Почему Потапа хотели лишить звания

Поводом для этого стала петиция к Президенту Украины. Ее зарегистрировала Екатерина Таран 28 августа 2026 года. Автор призвала лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины из-за его публичной деятельности во время полномасштабной войны. В петиции речь шла, в частности, о популяризации русскоязычного культурного продукта, обесценивании украинского языка и публичном сотрудничестве с представителями России. Обращение набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Сам Потап ранее отреагировал на ситуацию в своих соцсетях. Артист заявил, что спокойно относится к возможному лишению звания.

Если мое звание поможет Украине победить – забирайте. Если кому-то от этого станет легче – пожалуйста. Мне не нужно удостоверение, чтобы оставаться артистом и общаться с людьми, которые слушают мою музыку уже более двадцати лет,

– написал он.

Добавим также, что недавно Потапа вместе с его женой Настей Каменских официально внесли в базу "Миротворец".