"Ідеальний герой – це покійник": Настя Каменських підтвердила свою позицію новим цинічним відео

Скандальна Настя Каменських вирішила не відмовчуватися після гучного інтерв'ю російській журналістці та хвилі мемів про її "кісту". Артистка опублікувала відео з роздумами про чесність, шоубізнес та очікування суспільства.

Новий пост в Instagram з'явився після того, як українці висміяли її абсурдні заяви про російську мову і психосоматику. Чергові висловлювання співачки лише підтвердили її позицію. Каменських заявила, що не збирається змінювати сказане в інтерв'ю, навіть якщо воно комусь не подобається, а також продемонструвала, що чхати хотіла на суспільну думку.

За її словами, говорити правду невигідно, якщо твоя головна мета – просто подобатися аудиторії. Артистка вирішила апелювати до чесності перед собою, наголошуючи, що це єдиний спосіб залишатися людиною в 2026 році. Вона наголосила, що зовсім не думає про те, кого має задовольнити її позиція під час інтерв'ю.

Найбільше мережу підірвали її міркування про ненависть та ідеали суспільства. Настя видала доволі дивну тезу про те, що найкращим героєм для людей є той, кого вже немає серед живих.

Ідеальний герой для будь-якого суспільства – це покійник. Він не змінюється, не косячить і не буває незручним. Хочеш абсолютної безумовної любові? Перестань існувати,

– резюмувала співачка.



Настя Каменських видала нову цинічну заяву / Фото kamenskux

Ба більше, Каменських не стала приховувати, що наразі не має сталих принципів, а її думка змінюється залежно від обставин і власних вподобань.

Я змінюватиму думку, помилятимуся і, напевно, ще щось там ляпну, але є річ, яку я абсолютно точно не хочу змінювати. Мені дуже подобається жити. Подобається. Певно, навіть сильніше, ніж подобається,

– підсумувала вона.

Цинічні та провокативні висловлювання Насті Каменських і Потапа забезпечили їм місце в базі "Миротворець".