Телеведуча Наталі Солонік розповіла, як почувається та відновлюється після моторошної дорожньо-транспортної пригоди.

Внаслідок сильного удару зірка отримала переломи чотирьох хребців, травму правої руки та численні забої, а також перенесла чотиригодинну операцію. Своїм теперішнім станом знаменитість поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

Вона опублікувала світлину, зроблену перед дзеркалом, й зазначила, що докладає максимум зусиль задля реабілітації та швидкого повернення до роботи.

Ну що: стою, селфі правою рукою вже можу робити – вважаю, рухаюсь у хорошому напрямку,

– написала Наталія.

Наталі Солонік вийшла на зв'язок після ДТП та операції / Скриншот з інстаграм-сторіс natalie_solonik

Нагадаємо, що аварія сталася вночі 8 листопада, коли ведуча поверталася зі зйомок. Вона спала на задньому сидінні й прокинулася від того, що авто почало нестримно крутити на трасі, а згодом відбувся сильний удар. Пізніше Солонік зізналася: глянувши на понівечену машину, вона зрозуміла, що дивом вижила й той день міг стати для неї останнім.

Спершу лікарі сподівалися на легші наслідки й підозрювали перелом двох хребців. Проте ситуація виявилася значно серйознішою: постраждали чотири хребці, і один із них хірургам довелося буквально збирати по частинках. Наразі рухливість правої руки ведучої відновлена лише на 40-50 відсотків, а щонайменше найближчий місяць вона змушена постійно носити спеціальний шийний комір.

Додамо, що раніше зірка "Зворотного напрямку" Олеся Надєєва розповіла, що потрапила в ДТП у Києві.