Виступ 25-річної Могилевської завірусився в мережі і викликав захват від вигляду співачки: відео

У соціальних мережах набирає шаленої популярності архівне відео з виступом української співачки Наталії Могилевської. Кадри, зняті понад два десятиліття тому, викликали справжню хвилю ностальгії серед користувачів.

Відео опублікували на сторінці "Суспільне Медіатека" в Instagram. У кадрі 25-річна виконавиця постає у довгій чорній сукні з відкритими плечами, з розпущеним темним волоссям та стриманим макіяжем.

Артистка не використовувала складних сценічних прийомів чи балету, зробивши головний акцент виключно на емоційному вокалі. Багато користувачів також звернули увагу на те, що зовнішність знаменитості за чверть століття майже не змінилася.

Наталія Могилевська / колаж 24 Каналу

Публікація викликала бурхливу емоційну реакцію та безліч теплих відгуків. Слухачі зазначають, що трек миттєво повертає в юність і дитинство, а дехто навіть ділиться особистими спогадами:

"Шикарна пісня. Найкраща її пісня насправді".

"Обожнюю цю пісню. У нас під неї був танок у нашому шоу-балеті в рідному Харкові. Ото були часи…"

"Така гарна пісня – може і за народну зійти".

"Тоді не так цінувала, а зараз дуже прямо подобається! До серця. Така мелодія, такі слова, така мова наша гарна".

"Аж мурашки по тілу. Дякую! Згадав дитинство. Мені було 13, коли почув цю пісню, але вже тоді вона мене взяла за серце".

"Ця пісня вже дійсно народна!"

Коментарі / скриншот з інстаграму

Попри те, що з моменту виходу композиції минуло понад 25 років, хіт продовжує залишатися візитівкою української естради та символом цілої епохи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

До речі, минулого місяця поруч з будинком співачки влучила ракета. Наталія Могилевська показала наслідки жахливого обстрілу.

