Народна артистка України Наталія Могилевська зізналась, скільки витрачає на життя у Києві. Вона також розповіла про період, коли перебувала в Ашрамі в Індії.

Подробицями співачка поділилась з блогеркою Ангеліною Пичик. Пише Show 24 з посиланням на її тікток.

Наталія Могилевська розсекретила, що на базові потреби витрачає 30-40 тисяч гривень. Однак для бізнесу народній артистці України потрібно більше грошей.

Я жила в Ашрамі в Індії, три роки майже безвилазно там була. На життя я витрачала 100-150 доларів на місяць. І це було моє найкраще життя. Я була найщасливішою. На мої базові потреби, я думаю, що ті самі 30-40 тисяч я витрачаю. А на потреби бізнесу, я думаю, що там величезні суми,

– відповіла співачка.

Скільки заробляє щомісяця Ольга Горбачова?

Нагадаємо, раніше Ольга Горбачова розсекретила, скільки заробляє на місяць. Зараз співачці приносить гроші бізнес: онлайн школа для жінок і бренд натуральної косметики.

Горбачова, яка живе у США, зізналась, що заробляє понад 5 тисяч доларів щомісяця.

"З цього всього можна заробляти й дуже класно жити тут. Але для того, щоб жити на тому ж рівні в Америці, мені треба мислити більш масштабно і починати робити продукти з афірмаціями й з тренінгами там англійською мовою", – зазначила Ольга.