Ексдружина Віталія Кличка мріє вперше побути нареченою після 25 років шлюбу

Наталія Єгорова пояснила, чому досі мріє про весілля: за 25 років шлюбу з Віталієм Кличком такого свята в неї не було. Також вона розповіла, за що поважає колишнього чоловіка та з ким могла б уявити спільне майбутнє.

В інтерв’ю OBOZ.UA, коли журналістка запитала Єгорову про бажання знову вийти заміж, та уточнила, що мала на увазі дещо інше.

Я мрію колись побути нареченою. Адже, попри те, що я багато років була у шлюбі, у мене ніколи в житті не було весілля. Нареченою я теж ніколи не була. Тому ця мрія досі живе в мені (усміхається). Мабуть, я невиправна романтичка,

– пояснила Наталія.

За словами Єгорової, у стосунках їй важливо знати, що вони з коханим можуть покластися одне на одного. Самої лише стабільності для неї замало.

Тому, якщо я колись скажу чоловікові "так", то це буде людина, яку я справді дуже кохаю і глибоко поважаю. І для мене так само важливо, щоб він любив і поважав мене,

– поділилася Єгорова.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко / Getty Images

Говорячи про Віталія Кличка, Наталія згадала його досягнення у спорті й політиці. Особливо її вражає навантаження, яке він витримує на посаді мера Києва під час війни. Але є й особиста причина, чому після розлучення Єгорова зберегла повагу до нього.

І що б не відбувалося між нами як між чоловіком і жінкою, він був і залишається батьком наших дітей. Для мене вже одного цього достатньо, щоб беззаперечно його поважати. І зовсім не обов'язково бути колишньою дружиною, щоб відчувати повагу до людини, яка живе і працює в таких умовах,

– сказала вона.

Наталія Єгорова з дітьми / фото natalia_yegorova

Жінкам, які переживають розлучення після багатьох років разом, Наталія порадила не поспішати з новими стосунками. На її думку, варто дати собі час зрозуміти, чого хочеться тепер, і згадати про бажання, які колись довелося відкласти.

Після тривалого шлюбу ти не починаєш із нуля. Ти виходиш із нього з величезним життєвим досвідом, своїми перемогами й помилками, дітьми, спогадами, знанням себе – і все це залишається з тобою,

– зазначила Єгорова.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко / Getty Images

До речі, в цьому ж інтерв'ю Єгорова розповіла, де зараз перебувають троє дітей від Віталія Кличка та чим вони займаються.



