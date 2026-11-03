Колишню дівчину Хливнюка запідозрили в романі з російським олігархом Абрамовичем: що відомо

Українська модель Наталія Гоцій, яка свого часу зустрічалася із солістом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, знову опинилася в центрі уваги ЗМІ. Цього разу приводом стали чутки про її можливі стосунки з відомим російським мільярдером.

Нещодавно їх помітили разом на світському заході, що знову підігріло обговорення, передає 24 Канал.

І йдеться тут про російського бізнесмена та мільярдера Романа Абрамовича. Чутки про його можливий роман із Наталією Гоцій з'явилися ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак ні модель, ні бізнесмен не коментували інформацію про свої стосунки.

Нещодавно про можливий зв'язок між ними знову заговорили після спільної появи на International Art Festival у Баку. Гоцій та Абрамовича разом помітили на заході папараці, а фотографії опублікувало видання Oxu.az.

Нагадаємо, Наталія Гоцій – українська модель, яка раніше була одружена з бізнесменом Романом Ніжником. У колишнього подружжя двоє синів – Спартак і Тамерлан. Також модель мала роман із фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Про їхні стосунки стало відомо у 2021 році, вже після розриву пари.

Роман Абрамович – російський бізнесмен і мільярдер, який раніше обіймав посаду губернатора Чукотського автономного округу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він потрапив під міжнародні санкції через зв'язки з Кремлем. Бізнесмен був одружений тричі. Від другої дружини у нього п'ятеро дітей, а від третьої – син і донька.

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