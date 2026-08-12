Сльози нареченого, перший танець і зворушливі обітниці: Денисенко показала нові кадри з весілля
Наталка Денисенко й далі ділиться з підписниками кадрами зі свого весілля з Юрієм Ярошенком, на яких помітно, наскільки особливим для пари став цей день.
Цього разу акторка в інстаграмі показала відео зі святкування, завдяки якому стали відомі нові подробиці весілля. Зокрема, у ролику можна побачити гостей, зворушливі промови молодят, їхній перший весільний танець та інші моменти свята.
Весілля Денисенко та Ярошенка вийшло камерним, але дуже теплим – на нього запросили рідних і друзів, а серед гостей зібралося й чимало знайомих облич українського шоубізнесу. Зокрема, на весіллі Наталки та Юрія були блогерка Кенді Суперстар, режисер Олексій Комаровський, учасниця "Холостяка-14" Анастасія Половинкіна та акторка й інфлюенсерка Вікторія Маремуха.
Розділити цей особливий день з мамою та її обранцем також зміг Андрійко – син Наталки Денисенко від першого шлюбу з актором Андрієм Федінчиком.
Особливо зворушливим моментом стали промови молодят одне до одного. Юрій Ярошенко звернувся до дружини з дуже ніжними словами, не приховуючи захоплення нею.
Кохана. Боже, яка ти красива. Наталко, твої очі зелені, твоє волосся, твоя посмішка, твій вогняний темперамент, твоя енергія – вона просто запалює міста. Це справжнє диво. Але найбільше диво для мене – це, як ця запальна енергія поєднується з твоєю неймовірною ніжністю, коханням і турботою, яку я відчуваю від тебе,
– сказав наречений.
Не менш теплу промову підготувала і Наталка Денисенко.
Мій коханий чоловік. Король вікінгів. Пане президент планети Венера. Супермен мого серця. Я дуже щаслива з тобою. Дякую тобі,
– промовила акторка.
Почувши слова дружини, Ярошенко не зміг стримати сліз.
Емоційним був також весільний танець пари. Молодята виконали його під пісню "Дещо інше" гурту ADAM.
Окрім промов та офіційної частини, у святковому ролику показали багато особистих моментів пари: Наталка та Юрій ніжно цілувалися, обіймалися, спілкувалися з гостями та просто насолоджувалися своїм особливим днем.
А ще у відео можна помітити, що під час весілля Денисенко встигла змінити одразу чотири розкішні образи, про кожен із яких раніше вже писало наше видання.