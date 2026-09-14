Серед лісу та біля води: Денисенко показала сімейний відпочинок із чоловіком і сином

Наталка Денисенко показала, як провела вихідні в компанії чоловіка Юрія Ярошенка та сина Андрійка від першого шлюбу.

Акторка поділилася атмосферними кадрами із сімейного відпочинку на своїй сторінці в інстаграмі.

Наталка, Юрій та Андрійко вирушили до будинку на природі в Київській області. Вони багато часу проводили разом: каталися на човні, гуляли на свіжому повітрі, грали в ігри та готували їжу на вогнищі.

Водночас ця поїздка була для Денисенко не лише можливістю відпочити. Акторка розповіла, що під час вихідних займалася фінальним опрацюванням сценарію своєї авторської поетичної моновистави "Про що мовчить жінка?".

Наталка Денисенко зазначила, що вдячна своїм близьким за можливість повністю відпочити та перезавантажитися.

Дякую моїм найважливішим чоловікам, що зробили для мене ці дні в повному розслабленні,

– написала акторка.

Зазначимо, що Андрій – син Наталки Денисенко від першого шлюбу з актором Андрієм Федінчиком. 28 вересня хлопчику виповниться 9 років, цьогоріч він пішов у третій клас.

Наталка Денисенко з вчителькою сина, Андрійком та колишнім чоловіком / Фото з інстаграм-сторінки акторки

Раніше Наталка Денисенко розповідала про стосунки Юрія з її сином. За словами акторки, Андрійко не дуже любить людей, однак із Юрієм вони одразу знайшли спільну мову. Денисенко зазначала, що чоловік добре впливає на хлопчика: Андрійко став більш дисциплінованим, ласкавим до мами та ставиться до неї з більшою повагою.

Нагадаємо, влітку 2026 року Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися. Нещодавно акторка також зізналася, чи готова вдруге стати мамою.