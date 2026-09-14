Актриса поделилась атмосферными кадрами с семейного отдыха на своей странице в инстаграме.

Наталья, Юрий и Андрей отправились в загородный дом в Киевской области. Они много времени проводили вместе: катались на лодке, гуляли на свежем воздухе, играли в игры и готовили еду на костре.

В то же время эта поездка стала для Денисенко не только возможностью отдохнуть. Актриса рассказала, что в выходные занималась доработкой сценария своего авторского поэтического моноспектакля "О чем молчит женщина?".

Наталья Денисенко отметила, что благодарна своим близким за возможность полностью отдохнуть и перезагрузиться.

Спасибо моим самым важным мужчинам, которые подарили мне эти дни полного расслабления,

– написала актриса.

Отметим, что Андрей – сын Натальи Денисенко от первого брака с актером Андреем Фединчиком. 28 сентября мальчику исполнится 9 лет, в этом году он пошел в третий класс.

Наталья Денисенко с учительницей сына, Андрейк и бывшим мужем / Фото со страницы актрисы в инстаграме

Ранее Наталья Денисенко рассказывала об отношениях Юрия с ее сыном. По словам актрисы, Андрей не очень любит людей, однако с Юрием они сразу нашли общий язык. Денисенко отмечала, что мужчина хорошо влияет на мальчика: Андрей стал более дисциплинированным, ласковым по отношению к маме и относится к ней с большим уважением.

Напомним, летом 2026 года Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко поженились. Недавно актриса также призналась, готова ли она во второй раз стать мамой.