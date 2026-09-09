Втім, чи планують вони з чоловіком спільних дітей, Наталка та Юрій розповіли самі. В інтерв'ю Славі Дьоміну подружжя відверто відповіло на запитання про поповнення в родині.

Юрій Ярошенко зізнався, що хотів би стати батьком у їхніх стосунках. За його словами, спільна дитина може стати природним продовженням їхньої історії кохання.

Я вважаю, що спільні діти – це якесь логічне продовження стосунків. Я люблю дітей. І ресурс я для цього знайду,

– сказав чоловік акторки.

Додамо, що Юрій уже має двох дітей від попередніх стосунків – сина та доньку.

Сама Наталка Денисенко також не виключає, що в майбутньому може ще раз стати мамою. Однак зараз, за словами акторки, вона не готова до цього.

Коли я кажу: "немає ресурсу", це не значить на все життя. Ну, зараз, на цей час, немає ресурсу, тому що в мене інші цілі, інші задачі дуже важливі,

– пояснила Денисенко.

Інтерв'ю Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що у вересні 2017 року акторка народила сина Андрія. Батьком хлопчика є актор і військовий Андрій Федінчик. У 2025 році пара розлучилася.

Раніше Денисенко відверто розповідала, що думки про другу вагітність викликали в неї страх. Акторка зізнавалася, що після народження Андрійка їй було непросто. Вона мало спала ночами й переживала непростий період емоційно та фізично.

Водночас тема її минулих стосунків залишається для Наталки непростою. Нещодавно акторка зізналася, що досі ображена на колишнього чоловіка Андрія Федінчика.