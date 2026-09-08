Причина – його публічні образи та звинувачення на її адресу. Про це акторка розповіла у новому інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами Денисенко, Федінчик згодом особисто просив у неї вибачення, однак публічно цього так і не зробив.

У мене найбільша образа, бо я до цього часу не дочекалась на його привселюдні вибачення, коли він привселюдно мене ображав. Він писав матами негативні слова, те, що не є правдою. У нього був певний стан нетверезий, і він писав ці коментарі. У нормальному стані він переді мною вибачався у повідомленнях. Я сказала, що не приймаю, бо ображав він мене привселюдно, то й привселюдно має вибачатися. Це все, що він писав, це не є правдою, і мені через це образливо,

– заявила акторка.

Зараз Наталка Денисенко та Андрій Федінчик майже не спілкуються. Виняток – їхній син Андрій. Колишнє подружжя підтримує зв'язок лише з питань, які стосуються його виховання.

Водночас акторка зазначає, що Федінчик добре виконує роль батька та робить усе можливе для сина.

Інтерв'ю Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка: дивіться відео онлайн

Додамо, що конфлікт між колишнім подружжям став публічним у вересні минулого року. Тоді Наталка Денисенко опублікувала фото з букетом квітів, а Андрій Федінчик залишив під ним образливі коментарі. Він заявив, що квіти їй подарував Юрій Савранський, і звинуватив акторку у стосунках із ним. Зараз цих коментарів вже немає.

Пізніше Денисенко розповідала, що це був не єдиний випадок. За її словами, після розлучення колишній чоловік періодично писав їй образливі повідомлення, а ситуація з коментарем стала "піковою точкою".

Федінчик стверджував, що Денисенко нібито мала стосунки із Савранським ще влітку 2024 року.

Сама Наталка це заперечувала. Вона пояснювала, що вони із Савранським справді багато спілкувалися і були близькими друзями, але інтимних стосунків між ними до розлучення не було.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у 2025 році після 8 років шлюбу.