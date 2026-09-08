Причина – його публічні образи та звинувачення на її адресу. Про це акторка розповіла у новому інтерв'ю Славі Дьоміну.
За словами Денисенко, Федінчик згодом особисто просив у неї вибачення, однак публічно цього так і не зробив.
У мене найбільша образа, бо я до цього часу не дочекалась на його привселюдні вибачення, коли він привселюдно мене ображав. Він писав матами негативні слова, те, що не є правдою. У нього був певний стан нетверезий, і він писав ці коментарі. У нормальному стані він переді мною вибачався у повідомленнях. Я сказала, що не приймаю, бо ображав він мене привселюдно, то й привселюдно має вибачатися. Це все, що він писав, це не є правдою, і мені через це образливо,
– заявила акторка.
Зараз Наталка Денисенко та Андрій Федінчик майже не спілкуються. Виняток – їхній син Андрій. Колишнє подружжя підтримує зв'язок лише з питань, які стосуються його виховання.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Водночас акторка зазначає, що Федінчик добре виконує роль батька та робить усе можливе для сина.
Інтерв'ю Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка: дивіться відео онлайн
Додамо, що конфлікт між колишнім подружжям став публічним у вересні минулого року. Тоді Наталка Денисенко опублікувала фото з букетом квітів, а Андрій Федінчик залишив під ним образливі коментарі. Він заявив, що квіти їй подарував Юрій Савранський, і звинуватив акторку у стосунках із ним. Зараз цих коментарів вже немає.
Пізніше Денисенко розповідала, що це був не єдиний випадок. За її словами, після розлучення колишній чоловік періодично писав їй образливі повідомлення, а ситуація з коментарем стала "піковою точкою".
Федінчик стверджував, що Денисенко нібито мала стосунки із Савранським ще влітку 2024 року.
Сама Наталка це заперечувала. Вона пояснювала, що вони із Савранським справді багато спілкувалися і були близькими друзями, але інтимних стосунків між ними до розлучення не було.
Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у 2025 році після 8 років шлюбу.