Причина – его публичные оскорбления и обвинения в ее адрес. Об этом актриса рассказала в новом интервью Славе Демину.

По словам Денисенко, Фединчик впоследствии лично просил у нее прощения, однако публично этого так и не сделал.

Меня больше всего обижает то, что я до сих пор не дождалась его публичных извинений, хотя он публично меня оскорблял. Он писал нецензурные слова, вещи, которые не соответствуют действительности. Он был в нетрезвом состоянии и писал эти комментарии. В трезвом состоянии он извинялся передо мной в личных сообщениях. Я сказала, что не принимаю извинений, потому что он оскорблял меня публично, значит, и извиняться должен публично. Все, что он писал, не соответствует действительности, и мне из-за этого обидно,

– заявила актриса.

Сейчас Наталья Денисенко и Андрей Фединчик почти не общаются. Исключение – их сын Андрей. Бывшие супруги поддерживают связь только по вопросам, касающимся его воспитания.

В то же время актриса отмечает, что Фединчик хорошо справляется с ролью отца и делает все возможное для сына.

Интервью Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко: смотрите видео онлайн

Добавим, что конфликт между бывшими супругами стал публичным в сентябре прошлого года. Тогда Наталья Денисенко опубликовала фото с букетом цветов, а Андрей Фединчик оставил под ним оскорбительные комментарии. Он заявил, что цветы ей подарил Юрий Савранский, и обвинил актрису в отношениях с ним. Сейчас этих комментариев уже нет.

Позже Денисенко рассказывала, что это был не единственный случай. По ее словам, после развода бывший муж периодически писал ей оскорбительные сообщения, а ситуация с комментарием стала "кульминационной точкой".

Фединчик утверждал, что Денисенко якобы имела отношения с Савранским еще летом 2024 года.

Сама Наталья это отрицала. Она объясняла, что они с Савранским действительно много общались и были близкими друзьями, но интимных отношений между ними до развода не было.

Напомним, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в 2025 году после 8 лет брака.