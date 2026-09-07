Наталка Денисенко розкрила таємницю, чому не запросила ліпшого друга Цимбалюка на весілля
Весілля акторки Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка відлунало ще на початку серпня, однак пікантні подробиці та обговорення цієї події досі вирують у мережі. Прихильники продовжують з'ясовувати деталі свята та й сама Наталка досі дає коментарі щодо події.
Найбільше запитань у фанатів викликала відсутність на святі актора Тараса Цимбалюка. Денисенко роками називала його ледь не найближчим ліпшим другом, а сам Тарас свого часу навіть познайомив її з майбутнім чоловіком. Втім, на найважливішу подію в житті пари його так і не запросили. У новому інтерв'ю ТСН Гламур зіркова пара нарешті пролила світло на ситуацію та пояснила, що сталося між колишніми друзями.
Ну, ми зараз не спілкуємося. Так склалися обставини,
– лаконічно прокоментувала Денисенко.
Чоловік артистки Юрій Ярошенко підкреслив, що в цій історії немає місця гучним сваркам чи публічним розборам польотів: "Багато хто, мабуть, хоче побачити якийсь скандал між нами. Але його немає. Це було взаємне рішення не спілкуватися. Взагалі у стосунках має бути час для себе. Поки що так".
Наталка Денисенко не запросила Цимбалюка на своє весілля / фото з інстаграму акторки
Проте Наталка відверто натякнула, що охолодження у стосунках із Цимбалюком безпосередньо пов'язане з її конфліктом із колишньою подругою Оленою Світлицькою, з якою у Тараса зав'язався роман. Таємниця розкрита – шерше ля фам.
У них своя історія, у нас своя. Насправді ми з Юрою за любов, парування, за сімейність. Тому якщо у них складеться все добре, ми будемо тільки раді,
– каже акторка.
Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою та Наталкою Денисенко / Фото Insider UA
Водночас Денисенко підтвердила, що з Оленою їхні шляхи також остаточно розійшлися: "В принципі в цьому і є причина". Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Олена Світлицька є кумами. Наталка є хрещеною мамою старшої доньки Світлицької, Віри.
До речі, чорна кішка між акторками пробігла вже давно. Чому Наталка Денисенко залишилася без близької подруги, вона розповіла раніше.